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Financiamento imobiliário: o que fazer quando o banco não aprova a proposta de imediato

Especialista explica como identificar as exigências da instituição financeira, revisar documentos e avaliar alternativas para tentar dar continuidade à compra do imóvel

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 05:30

Financiamento imobiliário: o que fazer quando o banco não aprova a proposta de imediato Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

A compra da casa própria está encaminhada, o imóvel já foi escolhido e o financiamento parece ser a última etapa para fechar o negócio. Mas, quando o banco devolve a proposta com o status de “condicionado”, a realização desse plano pode parecer mais distante. Apesar da preocupação, o retorno não significa necessariamente que o crédito foi negado. Em geral, indica que a instituição precisa de ajustes, documentos ou esclarecimentos antes de tomar uma decisão definitiva.

Segundo Murilo Arjona, especialista em financiamento imobiliário, o primeiro passo é entender o motivo da condição apontada pelo banco. Sem esse diagnóstico, o comprador pode tomar decisões precipitadas, como reduzir o valor do imóvel ou quitar uma dívida sem saber se essas medidas realmente resolveriam a pendência.

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Entender o motivo da restrição é o primeiro passo

O retorno da instituição financeira pode estar relacionado à renda declarada, ao comprometimento financeiro do comprador, à documentação apresentada ou às características da própria operação. Por isso, antes de alterar a proposta, é importante solicitar ao banco ou ao correspondente bancário informações sobre as exigências identificadas durante a análise.

“Crédito condicionado exige diagnóstico. O corretor precisa evitar explicações prontas, como atribuir o resultado apenas ao cartão de crédito ou a um financiamento de veículo. A instituição pode ter considerado renda, comprometimento financeiro, documentação ou características da própria proposta”, afirma Arjona.

Com base nas informações recebidas, o comprador poderá verificar quais providências fazem sentido para o caso. Entre as possibilidades estão atualizar dados cadastrais, apresentar documentos complementares ou rever determinadas condições da compra.

Registrato ajuda a consultar dívidas e compromissos financeiros

Uma das ferramentas disponíveis para conferir parte dessas informações é o Relatório de Empréstimos e Financiamentos do Banco Central, acessível pelo Registrato. O documento reúne dados informados pelas instituições financeiras ao Sistema de Informações de Créditos (SCR), incluindo dívidas, saldos devedores, limites de crédito, coobrigações e valores contratados ainda não liberados.

O titular pode consultar até 60 meses de histórico. Já as instituições financeiras, com autorização do cliente, podem considerar informações dos últimos 24 meses na avaliação de risco. O relatório, porém, não revela os critérios internos nem a pontuação utilizados pelo banco para decidir sobre uma proposta.

Caso o comprador encontre alguma informação que considere incorreta, pode procurar a instituição responsável pelo registro para solicitar a verificação. É importante lembrar que o SCR não é atualizado imediatamente após o pagamento ou a renegociação de uma dívida. Segundo o Banco Central, a mudança aparece na data-base seguinte, disponibilizada no mês posterior, enquanto os registros dos períodos anteriores permanecem no histórico.

Comprovação de renda pode fazer diferença

Se a exigência estiver relacionada aos rendimentos, vale conferir se todas as fontes de renda aceitas pela instituição foram apresentadas corretamente. A documentação necessária varia conforme o perfil profissional do comprador e as regras do banco. Contracheques, extratos bancários, declaração do Imposto de Renda, pró-labore e documentos de faturamento podem ser solicitados, dependendo da situação. Trabalhadores com carteira assinada, empresários, profissionais autônomos e pessoas com renda informal podem ter de seguir procedimentos diferentes para comprovar seus ganhos.

Além de apresentar os documentos exigidos, é fundamental que as informações sejam coerentes entre si. Divergências entre a renda declarada e os comprovantes podem gerar novas solicitações ou fazer com que parte dos rendimentos não seja considerada na análise.

Mudar a estrutura da compra pode ser uma alternativa

Quando a pendência envolve a capacidade de pagamento ou as condições da operação, algumas mudanças podem ser avaliadas. Entre as possibilidades estão aumentar o valor da entrada, reduzir o montante financiado, ajustar o prazo ou incluir outra pessoa na composição de renda. Nenhuma dessas medidas, entretanto, garante a aprovação. A viabilidade depende da política de crédito da instituição, da modalidade de financiamento e das características dos participantes.

Na composição de renda, por exemplo, todas as pessoas incluídas na proposta passam pela avaliação do banco. Os rendimentos, os compromissos financeiros e a idade dos participantes podem influenciar o valor aprovado e o prazo permitido, conforme as regras do produto contratado. Por isso, antes de alterar a estrutura da compra, o ideal é confirmar com a instituição se a mudança pode atender à exigência identificada.

O papel do corretor na retomada da negociação

Para o especialista, o corretor tem um papel importante na organização das informações e no acompanhamento das etapas do financiamento. Isso não significa garantir a liberação do crédito, mas ajudar o cliente a compreender o retorno do banco, reunir a documentação necessária e avaliar alternativas compatíveis com a compra pretendida.

“O papel do corretor é organizar a negociação com base em informações verificadas. Ele não deve prometer a aprovação, mas pode ajudar o cliente a entender o retorno do banco, reunir os documentos corretos e avaliar se existe uma estrutura compatível com aquela compra”, explica Arjona.

Também é recomendável atualizar a análise de crédito antes de assumir novos compromissos ou continuar procurando imóveis com base em um valor de financiamento ainda não confirmado. Dessa forma, o comprador consegue alinhar melhor as expectativas à sua capacidade de aquisição.