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Foragido da Justiça condenado por tráfico de drogas sintéticas é preso em condomínio de luxo na Bahia

Homem comercializava drogas com clientes de classes média e alta

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 19:22

Operação do Gaeco e Polícia Militar
Ação do Gaeco e Polícia Militar Crédito: Divulgação/MP-BA

Um homem condenado por tráfico de drogas sintéticas foi preso na noite desta quinta-feira (15), em Juazeiro, no norte da Bahia. Felipe Duarte Alcazar estava foragido da Justiça desde setembro deste ano e foi localizado em um condomínio de alto padrão no bairro Country Club.

Segundo as investigações que resultaram na condenação, o homem comercializava drogas sintéticas para clientes das classes média e alta, além de utilizar estruturas empresariais para lavar dinheiro proveniente da atividade criminosa.

A prisão ocorreu durante uma operação conjunta do Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e da Polícia Militar, com participação da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe), da 75ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e das Rondas Especiais (Rondesp Norte).

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