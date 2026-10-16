JUAZEIRO

Foragido da Justiça condenado por tráfico de drogas sintéticas é preso em condomínio de luxo na Bahia

Homem comercializava drogas com clientes de classes média e alta

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 19:22

Ação do Gaeco e Polícia Militar Crédito: Divulgação/MP-BA

Um homem condenado por tráfico de drogas sintéticas foi preso na noite desta quinta-feira (15), em Juazeiro, no norte da Bahia. Felipe Duarte Alcazar estava foragido da Justiça desde setembro deste ano e foi localizado em um condomínio de alto padrão no bairro Country Club.

Segundo as investigações que resultaram na condenação, o homem comercializava drogas sintéticas para clientes das classes média e alta, além de utilizar estruturas empresariais para lavar dinheiro proveniente da atividade criminosa.