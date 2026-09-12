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Foragido do Paraná por tentativa de homicídio é preso na BR-324

Prisão ocorreu na manhã deste sábado (12)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 14:22

Foragido do Paraná por tentativa de homicídio é preso na BR-324
Foragido do Paraná por tentativa de homicídio é preso na BR-324 Crédito: Reprodução/SSP-BA

Um homem foi preso na manhã deste sábado (12), na BR-324, na cidade de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ele era considerado foragido da Justiça do Paraná pelo crime de tentativa de homicídio.

O homem possuía um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Privativa do Tribunal do Júri da Comarca de Curitiba (TJPR). Ele responde a processo por tentativa de homicídio qualificado, ocorrida no ano de 2011, na capital paranaense.

Após ser localizado e preso, o foragido foi apresentado na Polinter, em Salvador, e aguardará a decisão da Justiça, que definirá se ele ficará custodiado em Salvador ou será encaminhado para Curitiba.

O investigado foi capturado por agentes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil da Bahia durante a Operação Artemis.

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