PORTO SEGURO

Foragido há 10 anos por matar idoso a pauladas é preso no extremo sul da Bahia

Condenado por latrocínio, suspeito estava foragido havia 10 anos e ainda tinha 27 anos e seis meses de prisão a cumprir

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 20:42

Foragido há 10 anos por matar idoso a pauladas é preso no extremo sul da Bahia Crédito: Reprodução

Um homem foi preso na cidade de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, nesta quinta-feira (17), por matar um idoso de 81 anos a pauladas. Ele estava foragido da Justiça havia 10 anos e ainda tinha 27 anos e seis meses de prisão a cumprir pela condenação por latrocínio.

Givaldo Cruz de Santana foi abordado por policiais durante a Operação Malhas da Lei e se apresentou usando um nome falso. Por conta das características físicas compatíveis com as do alvo do mandado e de inconsistências verificadas nos bancos de dados consultados, ele foi conduzido à unidade policial para a adoção das providências necessárias à sua identificação.

O homem passou por exame pericial de identificação criminal, realizado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), que confirmou sua verdadeira identidade. Ele foi preso em flagrante por falsa identidade e teve o mandado de prisão cumprido em decorrência da condenação definitiva pelo crime de latrocínio.

O crime ocorreu na zona rural do município de Monte Santo. Um idoso de 81 anos teve a residência invadida e foi violentamente agredido durante a ação criminosa. Segundo as investigações, os criminosos invadiram o imóvel com o objetivo de roubar bens de valor e, durante a ação, agrediram a vítima com pauladas, causando lesões que culminaram em sua morte.

Na ocasião, os investigados levaram um baú localizado no imóvel, acreditando que ele pudesse conter objetos de valor. Posteriormente, já em meio ao mato, constataram que o objeto continha apenas roupas e papéis.