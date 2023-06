Foragido por dois homicídios é preso em Euclides da Cunha

Um homem que estava foragido da Justiça por dois homicídios foi preso na quarta-feira (7), na cidade de Euclides da Cunha, na Bahia. Ele foi localizado em ação do 5º Batalhão da Polícia Militar e da delegacia do município. Os dois mandados de prisão eram por homicídios que aconteceram na cidade de Paulo Afonso, em 2021 e 2023. Eles foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da cidade.

O acusado foi localizado no bairro do Dengo, na zona urbana de Euclides da Cunha, pela tarde, depois de um mapeamento feito no local pelas polícias Militar e Civil.