Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Foragidos por tráfico de drogas e roubo na Paraíba e em Sergipe são presos na Bahia

Homem e mulher foram localizados em Juazeiro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 22:16

Operação do Gaeco e Polícia Militar
Operação do Gaeco e Polícia Militar Crédito: Divulgação/MP-BA

Dois homens foram presos em Juazeiro, no norte da Bahia, na última quinta (13) e sexta-feira (14). Os homens foram eram considerados foragidos das Justiças da Paraíba e de Sergipe.

Na quinta-feira, as equipes do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco Norte) e da Polícia Militar da Bahia (PMBA) localizaram e prenderam uma mulher procurada pela Justiça da Paraíba por. As forças de segurança paraibanas informaram que a suspeita havia fugido para a Bahia e estava escondida em Juazeiro.

Após buscas, ela foi encontrada no bairro Jardim Primavera e conduzida à delegacia territorial por uma guarnição da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Caatinga.

Já na sexta-feira, as autoridades localizaram um homem foragido da Justiça de Sergipe, onde era procurado pelo crime de roubo e possuía antecedentes por estelionato. De acordo com as informações compartilhadas pelas autoridades sergipanas, o suspeito havia se refugiado na Bahia para escapar da ação policial.

Com base nos dados recebidos, as equipes iniciaram as buscas e localizaram o homem no bairro Argemiro. Além do cumprimento do mandado de prisão em aberto, os policiais o flagraram com aproximadamente meio quilo de uma substância análoga à cocaína. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia territorial por uma guarnição da Cipe Caatinga.

Mais recentes

Imagem - Corpo de jovem desaparecido no mar é encontrado em praia de Vilas do Atlântico

Corpo de jovem desaparecido no mar é encontrado em praia de Vilas do Atlântico
Imagem - Igreja histórica do Pelourinho corre risco de desabar, aponta MPF

Igreja histórica do Pelourinho corre risco de desabar, aponta MPF
Imagem - Preso por morte de nutricionista dirigiu carro para comparsa atirar contra a vítima em Guarajuba

Preso por morte de nutricionista dirigiu carro para comparsa atirar contra a vítima em Guarajuba