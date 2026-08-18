Foragidos por tráfico de drogas e roubo na Paraíba e em Sergipe são presos na Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 22:16
Dois homens foram presos em Juazeiro, no norte da Bahia, na última quinta (13) e sexta-feira (14). Os homens foram eram considerados foragidos das Justiças da Paraíba e de Sergipe.
Na quinta-feira, as equipes do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco Norte) e da Polícia Militar da Bahia (PMBA) localizaram e prenderam uma mulher procurada pela Justiça da Paraíba por. As forças de segurança paraibanas informaram que a suspeita havia fugido para a Bahia e estava escondida em Juazeiro.
Após buscas, ela foi encontrada no bairro Jardim Primavera e conduzida à delegacia territorial por uma guarnição da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Caatinga.
Já na sexta-feira, as autoridades localizaram um homem foragido da Justiça de Sergipe, onde era procurado pelo crime de roubo e possuía antecedentes por estelionato. De acordo com as informações compartilhadas pelas autoridades sergipanas, o suspeito havia se refugiado na Bahia para escapar da ação policial.
Com base nos dados recebidos, as equipes iniciaram as buscas e localizaram o homem no bairro Argemiro. Além do cumprimento do mandado de prisão em aberto, os policiais o flagraram com aproximadamente meio quilo de uma substância análoga à cocaína. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia territorial por uma guarnição da Cipe Caatinga.