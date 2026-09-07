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Franquias movimentam R$ 5,4 bilhões na Bahia e crescem 10% em 2026; veja os setores que mais avançaram

Estado chegou a 7.529 unidades franqueadas e mais de 64 mil empregos diretos no primeiro semestre; Saúde, Beleza e Bem-Estar liderou a expansão entre os principais segmentos.

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 05:30

Entre os segmentos que mais contribuíram para o avanço do faturamento das franquias na Bahia estão Saúde, Beleza e Bem-Estar Crédito: Divulgação

O mercado de franquias ganhou força na Bahia no primeiro semestre de 2026. O setor movimentou mais de R$ 5,4 bilhões no Estado, alta de 10% em relação ao mesmo período de 2025. O número de operações também aumentou, chegando a 7.529 unidades, enquanto os empregos diretos cresceram 1,4%, para 64.644 postos de trabalho.

Os dados são da Associação Brasileira de Franchising (ABF) e mostram que a expansão não ficou restrita à capital baiana. Além de Salvador e da Região Metropolitana, o interior aparece como uma das principais frentes de crescimento para as redes que pretendem ampliar sua presença no Estado.

Casa de Bolos é hoje franquia de sucesso 1 de 5

Saúde, beleza e bem-estar lideram crescimento

Entre os segmentos que mais contribuíram para o avanço do faturamento das franquias na Bahia, Saúde, Beleza e Bem-Estar apresentou crescimento de 17%. A expansão acompanha a maior procura por serviços relacionados a autocuidado, qualidade de vida, prevenção e atendimento especializado. O setor reúne negócios que vão de clínicas e serviços de saúde a atividades ligadas à estética e ao bem-estar. Na sequência aparecem Entretenimento e Lazer, com alta de 15,9%, e Limpeza e Conservação, que cresceu 13,7%.

No primeiro caso, a retomada do consumo de experiências e a busca das famílias por alternativas de convivência e lazer ajudam a explicar o avanço. Já o segmento de limpeza se beneficia da terceirização de serviços e da procura por soluções profissionais e recorrentes tanto por consumidores quanto por empresas. Para as redes, esses segmentos também oferecem oportunidades de expansão por meio de características próprias do modelo de franquia, como padronização de processos, ganho de escala e adaptação dos negócios a diferentes perfis de consumidores.

“O crescimento das franquias na Bahia reflete um mercado consumidor relevante e, ao mesmo tempo, um movimento de maior diversificação do franchising no Estado. Estamos vendo redes avançarem em segmentos ligados a necessidades cada vez mais presentes no cotidiano, como saúde, bem-estar, lazer e serviços”, afirma Fernando Ribeiro, diretor regional da ABF Nordeste. Segundo ele, o potencial de expansão não está concentrado apenas nos grandes centros. “Além de Salvador e da Região Metropolitana, existe um potencial importante de expansão em cidades do interior, que vêm ganhando atenção das marcas”, acrescenta.

Nordeste movimenta mais de R$ 21 bilhões

O desempenho da Bahia acompanha uma expansão mais ampla do mercado de franquias no Nordeste. A região movimentou mais de R$ 21,5 bilhões no primeiro semestre de 2026, crescimento de 10,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. O número de operações nordestinas também avançou 3,8%, chegando a 29.796 unidades franqueadas. Para Ribeiro, a próxima etapa do crescimento deve ser marcada por uma escolha mais cuidadosa dos locais e formatos de expansão.

“A tendência é de um crescimento cada vez mais criterioso, com as redes buscando eficiência, rentabilidade e conhecimento do mercado local antes de abrir novas unidades”, diz. Na avaliação do diretor regional, a Bahia tem espaço tanto para a interiorização das marcas quanto para formatos menores e mais flexíveis. Tecnologia e digitalização da gestão também devem ganhar importância nas estratégias das empresas.

Franquias crescem mesmo com juros e crédito pressionados

No Brasil, o mercado de franquias faturou R$ 149 bilhões no primeiro semestre de 2026, avanço nominal de 9,7% sobre os primeiros seis meses de 2025. Atualmente, o sistema reúne 207.234 operações franqueadas, distribuídas entre 3.366 marcas, e responde por mais de 1,8 milhão de empregos diretos no país.

O crescimento ocorre mesmo diante de um cenário econômico marcado por juros elevados, inflação pressionada, restrições de crédito e endividamento das famílias. Para empresas e franqueados, esse ambiente aumenta a necessidade de controlar custos e manter o caixa equilibrado. Ainda assim, o franchising vem apresentando crescimento acima do ritmo da atividade econômica geral. Entre os fatores que ajudam a sustentar o setor estão a diversidade de segmentos, o ganho de escala das redes e o compartilhamento de processos e tecnologia.

Modelo está presente em serviços do dia a dia

As franquias já fazem parte de diferentes áreas do consumo cotidiano. O modelo está presente em padarias, cafeterias, cursos de idiomas, academias, farmácias, lavanderias, clínicas, restaurantes e serviços financeiros, entre outros segmentos. Para o empreendedor, uma das principais características do sistema é a possibilidade de iniciar uma operação utilizando uma estrutura previamente desenvolvida pela franqueadora. Isso pode incluir marca, processos, treinamento e suporte na gestão.