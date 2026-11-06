PREVISÃO

Frente fria incomum para novembro chega à Bahia e temporais são esperados; veja regiões

Sistema de origem polar avança pelo país, mas não deve provocar queda generalizada de temperatura no estado; interior ainda pode registrar até 41°C

Mariana Rios

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 23:28

Avanço da frente fria na Bahia Crédito: Reprodução/Climatempo

A chegada de uma frente fria ao litoral da Bahia deve mudar as condições do tempo em parte do estado neste fim de semana. O sistema, que avança pelo Brasil entre sábado (7) e segunda-feira (9), aumenta o risco de temporais e pancadas de chuva em municípios do centro, oeste e sul baiano. A previsão é da Climatempo.

Apesar da chegada da frente fria, os baianos não devem esperar uma queda generalizada nas temperaturas. O calor continuará intenso no interior do Nordeste, com máximas entre 36°C e 41°C neste domingo (8). A baixa umidade do ar também exige atenção, com índices entre 20% e 30% em áreas do interior nordestino.

De acordo com a meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo, a frente fria tem características atípicas para novembro. A massa de ar polar associada ao sistema deve avançar pelo interior do país, alcançar o Centro-Oeste e chegar até áreas do Norte.

Veja como foi a chuva de granizo em Xique-Xique 1 de 9

Quando a frente fria chega à Bahia?

O sistema começa a avançar pelo Sul do Brasil neste sábado (7). No domingo (8), alcança o norte de Minas Gerais e o Espírito Santo e se aproxima do sul da Bahia.

A presença da frente fria no litoral sul baiano deve favorecer a formação de áreas de instabilidade pelo interior do Nordeste. Na Bahia, a previsão aponta possibilidade de pancadas de chuva moderadas a fortes, acompanhadas de raios, principalmente no centro, oeste e sul do estado.

Entre segunda (9) e quarta-feira (11), a frente fria deve permanecer próxima ao litoral baiano, estimulando a formação de áreas de chuva em diferentes pontos do Nordeste.

Por que a frente fria preocupa?

A intensidade da massa de ar frio é considerada incomum para novembro. O encontro desse ar com as temperaturas elevadas que predominam no país cria um contraste térmico que favorece a formação de nuvens carregadas.

A combinação com a umidade presente na atmosfera aumenta o potencial para temporais, rajadas de vento e queda de granizo em diferentes regiões brasileiras.