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Frio de 10 °C coloca 'capital do biscoito' como a cidade mais fria do Nordeste

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura da região nesta segunda-feira (8)

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de junho de 2026 às 07:00

Vitória da Conquista Crédito: Divulgação/ PMVC

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a "Suíça Baiana" marcou 10,9 °C nesta segunda-feira (8). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 11,6 °C.

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia 1 de 8

Na segunda posição do ranking está outra cidade da Bahia: Correntina, no oeste baiano, conhecida pelas águas de suas cachoeiras e grutas, marcou 11,9 °C. Na terceira posição a Bahia volta aparecer, com Lençóis, na Chapada Diamantina, que registrou a temperatura mínima de 12,9 °C.

Visite Lençóis: conheça algumas das atrações turísticas na cidade dos diamantes 1 de 62