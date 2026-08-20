Frio de 10 °C coloca 'capital do biscoito' como a cidade mais fria do Nordeste

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Elaine Sanoli
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 05:00
Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a "Suíça Baiana" marcou 10,8 °C nesta quarta-feira (19). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 11,2 °C.
A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia
Na segunda posição do ranking está a cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina, com 11,9 °C. Na terceira posição está a cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, com 13,6 °C.
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O frio já é um velho conhecido da cidade, que já ganhou até fama de ser a "Suíça baiana". Em 24 de julho do ano passado, Vitória da Conquista atingiu a marca de 6,5 ºC, a terceira menor temperatura desde 1976, quando os registros começaram a ser coletados pela estação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).