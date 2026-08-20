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Frio de 10 °C coloca 'capital do biscoito' como a cidade mais fria do Nordeste

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura da região nesta quarta-feira (19)

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 05:00

Vitória da Conquista Crédito: Divulgação/PMVC

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a "Suíça Baiana" marcou 10,8 °C nesta quarta-feira (19). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 11,2 °C.

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia 1 de 8

Na segunda posição do ranking está a cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina, com 11,9 °C. Na terceira posição está a cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, com 13,6 °C.

Visite Lençóis: conheça algumas das atrações turísticas na cidade dos diamantes 1 de 62