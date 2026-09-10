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Funcionária de transportadora é presa por esconder drogas em eletrodomésticos na Bahia

Investigada teria usado a empresa onde trabalhava para despachar drogas escondidas em encomendas para outros estados

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 11:01

Operação Reino Oculto
Operação Reino Oculto Crédito: Divulgação

Uma funcionária de uma empresa de transporte de encomendas foi presa nesta quinta-feira (10), suspeita de integrar um esquema de tráfico interestadual de drogas. Segundo as investigações, a mulher, de 42 anos, utilizava a estrutura da própria transportadora onde trabalhava para despachar cargas ilícitas para outros estados. A prisão ocorreu durante a Operação Reino Oculto, que já havia levado 32 pessoas para a cadeia e apreendido mais de R$ 80 mil em dinheiro.

As apurações apontam que os entorpecentes eram escondidos em encomendas para dificultar a identificação durante o transporte. Entre as estratégias utilizadas pelo grupo estava a colocação das drogas dentro de eletrodomésticos, que posteriormente eram enviados para outros estados. A investigação começou em março deste ano e identificou uma estrutura organizada para viabilizar a circulação dos materiais ilícitos.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo era dividido em diferentes núcleos, responsáveis pelo comando da organização, administração financeira, armazenamento e logística. O esquema teria movimentado mais de R$ 4 milhões e não se limitava ao comércio de drogas. As investigações também apontam para distribuição e revenda de entorpecentes e fornecimento de armas de fogo nos estados envolvidos.

Operação Reino Oculto

Operação Reino Oculto por Divulgação
Operação Reino Oculto por Divulgação
Operação Reino Oculto por Divulgação
Operação Reino Oculto por Divulgação
Operação Reino Oculto por Divulgação
Operação Reino Oculto por Divulgação
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Operação Reino Oculto por Divulgação

A operação apura crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, organização criminosa, comércio, posse e porte ilegais de armas e munições e lavagem de dinheiro. Além das prisões, os agentes cumprem mandados de busca e apreensão para recolher materiais que possam ajudar a esclarecer a atuação e a estrutura financeira do grupo.

Na Bahia, os mandados foram cumpridos em diferentes pontos de Salvador, incluindo Pau da Lima, Fazenda Grande I, Arraial do Retiro, Itacaranha, Imbuí, Itapuã, Vale dos Lagos, Pernambués e São Cristóvão. Também houve diligências em Vida Nova e Ipitanga, em Lauro de Freitas; Vila de Abrantes, em Camaçari; e nos municípios de Simões Filho, Juazeiro e Senhor do Bonfim. Fora da Bahia, a operação chegou a Guarujá e São Paulo, em São Paulo; Serra e Vitória, no Espírito Santo; e Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe.

A Operação Reino Oculto foi deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), com participação do Ministério Público da Bahia, da SSP-BA e de diferentes departamentos especializados das polícias Civil e Técnica. Também participaram as Polícias Civis de São Paulo, Espírito Santo e Sergipe, em uma ação conjunta para desarticular a estrutura interestadual investigada.

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Operação Tráfico de Drogas

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