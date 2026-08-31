CONFIRA

Fundação baiana abre inscrições para projetos de Saúde e Educação com apoio de até R$ 1 milhão

Edital da FME Transforma 2026 contempla cinco áreas temáticas e aceita propostas de instituições sem fins lucrativos e pesquisadores

Carol Neves

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 10:32

FME Transforma Crédito: Divulgação

A Fundação Maria Emília (FME) abriu nesta segunda-feira (31) as inscrições para a Chamada Aberta de Projetos FME Transforma 2026. O edital prevê financiamento de iniciativas voltadas às áreas de Saúde e Educação, com recursos que podem chegar a R$ 1 milhão por projeto.

As propostas devem apresentar potencial para gerar conhecimento, desenvolver soluções, aprimorar práticas ou contribuir para a melhoria de serviços com impacto social no Brasil.

O edital estabelece cinco linhas temáticas: inovação tecnológica em saúde; saúde pública e meio ambiente; saúde na infância e adolescência; envelhecimento saudável; e acesso e qualidade em educação.

O financiamento será definido de acordo com o tamanho de cada iniciativa. Há três faixas previstas: até R$ 100 mil; de R$ 100.001 a R$ 500 mil; e de R$ 500.001 a R$ 1 milhão.

Podem participar pessoas jurídicas sem fins lucrativos, incluindo instituições de ensino superior, centros de pesquisa e organizações da sociedade civil, além de pessoas físicas que tenham atuação comprovada na área relacionada ao projeto.

Para a inscrição, é necessário apresentar vínculo institucional, ter um coordenador com titulação mínima de doutorado e entregar plano de trabalho, cronograma e orçamento detalhados. Todo o processo de submissão será realizado de forma eletrônica, pelo sistema disponibilizado pela FME.

Segundo Thamile Accioly, diretora-executiva da Fundação Maria Emília, a proposta busca financiar iniciativas com potencial de produzir resultados duradouros.

“Esta chamada aberta de projetos representa o compromisso contínuo da Fundação Maria Emília com o aprimoramento da Saúde e da Educação no Brasil. Acreditamos que resultados duradouros exigem apoio consistente e de longo prazo, e é isso que buscamos oferecer nesta chamada, para que os projetos apoiados gerem impacto real e permanente na vida das pessoas”, afirma.

Após o encerramento das inscrições, os projetos serão submetidos a diferentes etapas de análise, que incluem verificação de elegibilidade, avaliação técnica institucional e avaliação técnica especializada. A previsão é que todo o processo leve até 180 dias corridos.