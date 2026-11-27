DISPUTA

Fux muda decisão e prorroga contrato do BRB com TJ-BA por mais 15 dias

Nova determinação atende a embargos apresentados pelo banco e suspende temporariamente a transferência da custódia dos depósitos judiciais para a Caixa

Carol Neves

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 09:14

Ministro Luiz Fux Crédito: Victor Piemonte/STF

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu mais 15 dias de prazo ao Banco de Brasília (BRB) para continuar responsável pela custódia dos depósitos judiciais do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). A nova decisão foi comunicada pelo tribunal nesta sexta-feira (27), após o ministro analisar embargos de declaração apresentados pela instituição financeira.

A determinação altera o cenário estabelecido na terça-feira (24), quando Fux havia negado o pedido do BRB para estender o contrato por mais 180 dias. Na ocasião, o ministro considerou que o banco não havia cumprido as condições estabelecidas anteriormente para a prorrogação do acordo, cuja vigência terminaria nesta sexta-feira (27).

Com a nova decisão, o Contrato nº 39/2021-S terá sua vigência estendida por mais 15 dias, contados a partir do encerramento previsto inicialmente. No despacho, Fux determinou que a Caixa Econômica Federal se manifeste nos autos, dentro desse período, sobre as alegações apresentadas pelo BRB nos embargos de declaração.

"Tendo em vista as alegações formuladas nos embargos de declaração e o documento que o acompanhou (docs. 127 e 128), prorrogo o Contrato nº 39/2021-S por mais 15 (dias), contados do fim previsto para a sua vigência, em 27 de novembro de 2026, período dentro do qual a Caixa Econômica Federal deverá se manifestar nos autos sobre o quanto alegado pelo embargante", escreveu o ministro.

Em comunicado divulgado nesta sexta, o TJ-BA informou que, em cumprimento à determinação judicial, o BRB continuará responsável, com exclusividade, pela custódia dos depósitos judiciais da Corte durante os próximos 15 dias. A transferência do serviço para a Caixa, que havia sido anunciada anteriormente, ficará suspensa nesse intervalo.

Entenda a disputa

A decisão anterior de Fux havia encerrado a possibilidade de uma nova extensão do contrato, após o ministro apontar que o BRB não apresentou os documentos exigidos para comprovar o andamento das medidas de recuperação financeira da instituição. A prorrogação de 90 dias concedida em agosto estava condicionada à prestação periódica dessas informações.

Na ocasião, o ministro considerou encerrada a vigência do contrato em 27 de novembro e julgou prejudicada a reclamação constitucional apresentada pelo Distrito Federal.

Com o fim previsto do vínculo, o TJ-BA havia retomado os preparativos para a transferência dos novos depósitos judiciais à Caixa Econômica Federal, dentro do projeto Depósito Seguro. A mudança começaria neste sábado (28), enquanto os valores que já estavam sob custódia do BRB permaneceriam inicialmente na instituição.