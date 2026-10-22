DIREITOS DO CIDADÃO

Ganhou uma ação na Justiça e não recebeu? Saiba como cobrar a dívida em cartório

Na Bahia, 112 pagamentos resultaram em R$ 42,7 milhões recuperados entre 2020 e 2026 por meio do protesto de decisões judiciais; ferramenta também pode ser usada em casos de pensão alimentícia.

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 05:00

Ganhou uma ação na Justiça e não recebeu? Saiba como cobrar a dívida em cartório Crédito: Imagem gerada pela IA

Ganhar uma ação na Justiça não significa necessariamente receber o dinheiro devido. Mesmo após uma decisão favorável, quem tem valores a receber pode enfrentar uma nova etapa para conseguir que o devedor cumpra a determinação judicial. Uma alternativa é encaminhar a dívida aos Cartórios de Protesto, medida que pode estimular o pagamento de obrigações já reconhecidas pela Justiça.

Na Bahia, 1.817 decisões judiciais foram encaminhadas a protesto entre 2020 e 2026. Desse total, 6,3% dos títulos considerados regulares foram recuperados, antes ou depois da efetivação do protesto, resultando em 112 pagamentos e R$ 42,7 milhões recuperados. O uso da ferramenta variou ao longo dos anos. O maior volume foi registrado em 2023, quando 416 decisões foram encaminhadas aos cartórios baianos, número 86,5% superior às 223 contabilizadas em 2020.

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Como funciona o protesto de uma decisão judicial

Depois que termina o prazo determinado pela Justiça para o pagamento, o credor pode solicitar o encaminhamento da dívida a protesto, inclusive por meio eletrônico. O cartório intima o devedor, que tem três dias para pagar. Se isso não ocorrer, o protesto é registrado, e a inadimplência passa a constar nas bases de consulta, podendo afetar o acesso ao crédito e a realização de negócios.

O procedimento não substitui outras medidas de cobrança no próprio processo, como a execução judicial, que pode levar à penhora de bens, conforme os requisitos legais. O protesto funciona como um instrumento adicional para tentar obter o pagamento de uma obrigação reconhecida judicialmente.

“Os números mostram que o protesto pode ser decisivo justamente depois que o cidadão já venceu a ação, mas ainda não recebeu. Na Bahia, os Cartórios oferecem um caminho simples, seguro e sem custo antecipado para o credor, somando força aos demais instrumentos de cobrança previstos em lei”, afirma Claudio Pereira Pinto, presidente do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil na Bahia (IEPTB/BA).

Outro aspecto destacado pelo instituto é que o credor não precisa antecipar os custos do procedimento no cartório. Quando a dívida é paga, as despesas correspondentes são cobradas do devedor.

Pensão alimentícia também pode ser protestada

Uma das situações em que a ferramenta pode ter impacto social é o atraso no pagamento de pensão alimentícia. Quando a Justiça determina o pagamento e o responsável não cumpre a obrigação no prazo, o protesto pode ser utilizado como mais uma forma de buscar o recebimento dos valores, sem impedir a adoção de outras medidas previstas na legislação.

Alguns tribunais já adotaram mecanismos para facilitar esse procedimento, incluindo a emissão e o encaminhamento eletrônico aos cartórios de certidões de dívidas reconhecidas judicialmente. “Quando a dívida envolve pensão alimentícia, a demora atinge despesas essenciais da família. Levar a decisão a protesto amplia os meios legítimos de cobrança e pode acelerar o pagamento de valores necessários à alimentação, à saúde, à moradia e à educação”, afirma Claudio.

Judiciário busca facilitar o procedimento

O protesto de decisões judiciais está previsto no Código de Processo Civil e pode ser utilizado quando a decisão não admite mais recurso e termina o prazo para pagamento voluntário. O próprio Judiciário vem incentivando o uso da ferramenta. Em Santa Catarina, uma integração entre o sistema eletrônico de processos judiciais e a plataforma nacional dos Cartórios de Protesto (Cenprot) passou a permitir o encaminhamento eletrônico das dívidas registradas nos processos.