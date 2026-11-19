CRIME

Garçom suspeito de feminicídio é preso ao tentar emitir certidão de óbito da esposa na Bahia

Márcia Batista dos Santos, de 48 anos, foi encontrada morta dentro de casa, em Itabuna

Carol Neves

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 12:53

Márcia e Adenilson Crédito: Reprodução

Um garçom de 57 anos foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (18), suspeito de feminicídio após tentar emitir a certidão de óbito da própria esposa, Márcia Batista dos Santos, de 48 anos, em Itabuna, no sul da Bahia. O homem, identificado como Adenilson Monteiro, procurou o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para tentar liberar o corpo da mulher, mas acabou detido por equipes da Polícia Civil.

Márcia foi encontrada morta na segunda-feira (17), dentro da residência onde morava, no bairro Sarinha Alcântara. Informações preliminares apontam que a morte pode ter sido provocada por asfixia. A ocorrência foi inicialmente registrada como morte a esclarecer, mas as investigações identificaram sinais de violência e indícios de alteração da cena.

Segundo relatos de familiares, a vítima enfrentava um histórico de violência doméstica, com episódios de ciúmes, ameaças e agressões atribuídos ao companheiro. No dia em que morreu, ela também teria pedido socorro.

A mulher trabalhava como auxiliar de serviços gerais em uma escola da rede pública. Quando foi encontrada, estava caída no chão e sem blusa. Posteriormente, o corpo teria sido colocado sobre a cama. A mudança de posição levantou suspeitas entre os parentes de que a cena do crime teria sido modificada.

Os laudos periciais confirmaram que se tratava de uma morte violenta. Familiares de Márcia estão sendo ouvidos pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Itabuna, que conduz os procedimentos relacionados ao caso.