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Carol Neves
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 12:53
Um garçom de 57 anos foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (18), suspeito de feminicídio após tentar emitir a certidão de óbito da própria esposa, Márcia Batista dos Santos, de 48 anos, em Itabuna, no sul da Bahia. O homem, identificado como Adenilson Monteiro, procurou o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para tentar liberar o corpo da mulher, mas acabou detido por equipes da Polícia Civil.
Márcia foi encontrada morta na segunda-feira (17), dentro da residência onde morava, no bairro Sarinha Alcântara. Informações preliminares apontam que a morte pode ter sido provocada por asfixia. A ocorrência foi inicialmente registrada como morte a esclarecer, mas as investigações identificaram sinais de violência e indícios de alteração da cena.
Segundo relatos de familiares, a vítima enfrentava um histórico de violência doméstica, com episódios de ciúmes, ameaças e agressões atribuídos ao companheiro. No dia em que morreu, ela também teria pedido socorro.
A mulher trabalhava como auxiliar de serviços gerais em uma escola da rede pública. Quando foi encontrada, estava caída no chão e sem blusa. Posteriormente, o corpo teria sido colocado sobre a cama. A mudança de posição levantou suspeitas entre os parentes de que a cena do crime teria sido modificada.
Os laudos periciais confirmaram que se tratava de uma morte violenta. Familiares de Márcia estão sendo ouvidos pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Itabuna, que conduz os procedimentos relacionados ao caso.
Adenilson foi autuado em flagrante pelos crimes de feminicídio e fraude processual. Ele permanece à disposição do Poder Judiciário. A prisão foi realizada por equipes da 2ª Delegacia Territorial de Itabuna.