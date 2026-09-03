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Gari cai de caminhão durante coleta e morre após ser atropelado pelo veículo na Bahia

José Luciano Oliveira da Silva estava sobre a concha da caçamba quando se desequilibrou e caiu

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 08:47

Vítima foi identificada como José Luciano
Vítima foi identificada como José Luciano Crédito: Reprodução

Um gari identificado como José Luciano Oliveira da Silva, 48 anos, morreu após cair de um caminhão de coleta de lixo e ser atingido pelo próprio veículo em Itororó, no sul da Bahia. O acidente aconteceu no distrito de Rio do Meio, enquanto o trabalhador realizava o serviço de coleta.

Segundo a Polícia Civil, José Luciano estava sobre a concha da caçamba do caminhão quando se desequilibrou e caiu. Após a queda, ele foi atingido pelo próprio veículo. A corporação informou que, até o momento, não há indícios de crime relacionados à morte do trabalhador.

José Luciano era prestador de serviço da Prefeitura de Itororó e estava trabalhando no momento do acidente. Após a queda, testemunhas relataram que ele morreu antes de receber atendimento médico. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
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Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

O corpo do trabalhador foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passou por exame de necropsia. Até o momento, o corpo ainda não havia sido liberado para a família. Não foram divulgadas informações sobre o local e o horário do velório e do sepultamento.

Em nota, a Prefeitura de Itororó lamentou a morte de José Luciano e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho. A gestão municipal também decretou luto oficial de três dias em razão da morte do trabalhador.

José Luciano era casado e deixou uma filha. Ele também era membro da Igreja Batista de Rio do Meio. A Polícia Civil segue com os procedimentos para esclarecer as circunstâncias do acidente que terminou com a morte do gari durante a coleta de lixo.

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Morto Gari Itororó

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