TRAGÉDIA

Gari cai de caminhão durante coleta e morre após ser atropelado pelo veículo na Bahia

José Luciano Oliveira da Silva estava sobre a concha da caçamba quando se desequilibrou e caiu

Wendel de Novais

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 08:47

Vítima foi identificada como José Luciano Crédito: Reprodução

Um gari identificado como José Luciano Oliveira da Silva, 48 anos, morreu após cair de um caminhão de coleta de lixo e ser atingido pelo próprio veículo em Itororó, no sul da Bahia. O acidente aconteceu no distrito de Rio do Meio, enquanto o trabalhador realizava o serviço de coleta.

Segundo a Polícia Civil, José Luciano estava sobre a concha da caçamba do caminhão quando se desequilibrou e caiu. Após a queda, ele foi atingido pelo próprio veículo. A corporação informou que, até o momento, não há indícios de crime relacionados à morte do trabalhador.

José Luciano era prestador de serviço da Prefeitura de Itororó e estava trabalhando no momento do acidente. Após a queda, testemunhas relataram que ele morreu antes de receber atendimento médico. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

O corpo do trabalhador foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passou por exame de necropsia. Até o momento, o corpo ainda não havia sido liberado para a família. Não foram divulgadas informações sobre o local e o horário do velório e do sepultamento.

Em nota, a Prefeitura de Itororó lamentou a morte de José Luciano e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho. A gestão municipal também decretou luto oficial de três dias em razão da morte do trabalhador.