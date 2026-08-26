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Gás de cozinha ficará até R$ 10 mais caro na Bahia

Reajuste entra em vigor na próxima terça-feira (1º)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 20:30

Gás de cozinha
Gás de cozinha Crédito: Joa Souza/ Shutterstock

A partir da próxima terça-feira (1º), o baiano vai pagar mais caro na compra do gás de cozinha. O reajuste será de 8% no valor do produto, conforme anunciado pelo Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia (Sinrevgas).

Na prática, o reajuste vai gerar um aumento de até R$ 10 no valor final do produto. Segundo o sindicato, o aumento é motivado pelo dissídio coletivo da categoria.

Nesta quarta-feira (26), o valor do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) na capital baiana variava entre R$ 117 e R$ 155 na plataforma Preço da Hora. Em Feira de Santana, segunda maior cidade do estado, o valor oscilava entre R$ 105 e R$ 280.

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