ECONOMIA

Gás de cozinha ficará até R$ 10 mais caro na Bahia

Reajuste entra em vigor na próxima terça-feira (1º)

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 20:30

Gás de cozinha Crédito: Joa Souza/ Shutterstock

A partir da próxima terça-feira (1º), o baiano vai pagar mais caro na compra do gás de cozinha. O reajuste será de 8% no valor do produto, conforme anunciado pelo Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia (Sinrevgas).



Na prática, o reajuste vai gerar um aumento de até R$ 10 no valor final do produto. Segundo o sindicato, o aumento é motivado pelo dissídio coletivo da categoria.