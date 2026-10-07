DECRETO

Governo da Bahia autoriza repasse de ações da Bahiagás para iniciativa privada; veja o que muda

Operação prevê avaliação independente, direito de preferência dos atuais acionistas e possibilidade de entrada de novos investidores.

Wendel de Novais

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 07:27

Repasse de ações da Bahiagás é alvo de protestos de trabalhadores da companhia Crédito: Reprodução

O Governo da Bahia autorizou a venda de uma participação acionária minoritária que o Estado possui na Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás). A medida foi divulgada através do Decreto nº 24.839, publicado no Diário Oficial do Estado, e permite a alienação de ações ordinárias e/ou preferenciais da empresa.

Apesar da abertura para novos investidores, a operação não significa a transferência do controle da Bahiagás. O próprio decreto estabelece que a participação vendida será minoritária, mantendo a companhia como uma sociedade de economia mista e preservando a concessão para exploração dos serviços de gás canalizado no estado.

Segundo o governo estadual, a medida tem entre os objetivos atrair investimentos privados para o setor e modernizar e ampliar a infraestrutura de distribuição de gás canalizado. Para que a venda avance, porém, será necessário primeiro realizar uma avaliação econômico-financeira da Bahiagás por uma empresa independente e especializada.

Repasse de ações da Bahiagás é alvo de protestos de trabalhadores da companhia 1 de 4

O estudo será usado para definir o preço mínimo das ações. O decreto determina que esse valor não poderá ser inferior ao valor patrimonial dos papéis e estabelece que a avaliação deverá considerar fatores como o patrimônio líquido ajustado da companhia, o fluxo de caixa descontado, os ativos vinculados à concessão e os direitos relacionados à exploração dos serviços de gás canalizado.

Antes de uma eventual oferta a investidores externos, os atuais acionistas da Bahiagás terão direito de preferência. Eles deverão ser notificados sobre a operação e terão prazo de pelo menos 30 dias para decidir se querem adquirir as ações nas mesmas condições. Se a preferência não for exercida integralmente, as ações restantes poderão ser oferecidas a terceiros.

A entrada de um novo acionista também terá regras específicas. Poderão participar empresas brasileiras ou estrangeiras que comprovem capacidade financeira e experiência nos setores de energia, gás natural, infraestrutura ou áreas relacionadas, além de regularidade fiscal e trabalhista. Empresas em recuperação judicial, falência, liquidação ou insolvência não poderão adquirir os papéis. Concorrentes diretos na distribuição de gás na Bahia também ficam impedidos, salvo autorização expressa nas condições previstas pelo decreto.

Na prática, a operação muda a composição acionária da Bahiagás, mas não altera, neste momento, as principais regras da concessão. O decreto mantém as condições relacionadas ao prazo da concessão, tarifas, remuneração, obrigações de expansão e universalização do serviço e poderes de fiscalização da Agerba. O futuro comprador também terá de aderir ao acordo de acionistas e cumprir as regras previstas para os investimentos na expansão da companhia.