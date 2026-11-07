BENEFÍCIO

Governo da Bahia libera pagamento de licença-prêmio para 114 profissionais da Educação

Primeiras listas foram publicadas no Diário Oficial neste sábado (7); outras duas relações de servidores contemplados devem sair ainda em 2026

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 14:00

Governo da Bahia libera pagamento de licença-prêmio para 114 profissionais da Educação Crédito: José Cruz/Arquivo/Agência Brasil

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) publicou, neste sábado (7), no Diário Oficial do Estado (DOE), as primeiras listas de servidores contemplados com a conversão de licença-prêmio em dinheiro. Nesta etapa, 114 profissionais serão beneficiados, com base nos protocolos apresentados em agosto, setembro e outubro de 2026.

A previsão é que outras duas listas sejam divulgadas ainda este ano, contemplando solicitações referentes aos meses de novembro e dezembro. A medida segue os critérios estabelecidos pela Lei Estadual nº 15.167/2026 e pelo Decreto nº 24.623/2026. O benefício é destinado a servidores das carreiras civis do Poder Executivo estadual e a profissionais que ocupam cargos em comissão no quadro do magistério público estadual do Ensino Médio. Estão incluídos analistas e técnicos administrativos, coordenadores pedagógicos, diretores e vice-diretores.

Quem tem prioridade para receber?

A seleção dos contemplados considera uma série de critérios. Têm preferência os servidores que ainda não receberam o benefício. Também são avaliados o número de períodos de licença-prêmio não usufruídos, o tempo de serviço na SEC e nas unidades escolares estaduais e a idade do profissional.

Como será calculado o pagamento