SAÚDE

Governo Jerônimo admite pacientes com longa permanência na fila da regulação e faz mutirão para maquiar tempo de espera

Mutirão é realizado em meio a uma crise enfrentada pelo governo Jerônimo Rodrigues (PT) em relação à fila da regulação

Pombo Correio

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 09:10

Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia Crédito: Marina Silva/ Arquivo CORREIO

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) convocou unidades hospitalares para participar do III Mutirão de Regulação, uma ação que tem como objetivo reduzir o tempo de espera de pacientes na fila por atendimento. O mutirão estava previsto para ocorrer no último sábado (15), pela Central Estadual de Regulação (CER), conforme ofício encaminhado aos diretores de hospitais ao qual a reportagem teve acesso. O documento admite a existência de pacientes com longa espera na fila da regulação.

O ofício, datado de 10 de agosto, informa que a iniciativa terá como foco a “redução do tempo de espera dos pacientes, especialmente daqueles com maior permanência na fila regulatória”. O ofício é assinado por Rita de Cássia Silva Santos, da Diretoria de Regulação da Assistência à Saúde.

O mutirão é realizado em meio a uma crise enfrentada pelo governo Jerônimo Rodrigues (PT) em relação à fila da regulação. As queixas população têm sido cada vez mais frequentes, e diversos casos de pessoas que aguardam um longo período de tempo por atendimento estão ganhando repercussão cada vez maior. O mutirão visa “maquiar” essa longa fila.

A comunicação oficial da própria Sesab evidencia a existência de pacientes que permanecem por períodos mais prolongados aguardando atendimento através da regulação. Outro ponto que chama atenção no documento é a determinação para que os hospitais adotem uma série de providências antes da realização do mutirão. Entre elas está a atualização do quadro clínico dos pacientes cadastrados no Sistema de Urgência e Emergência (SUREM).

A Sesab também solicita a regularização das informações pendentes cobradas pela equipe da Central Estadual de Regulação e a “exclusão das solicitações referentes a pacientes que não demandam mais o recurso regulado”.