Governo Jerônimo admite pacientes com longa permanência na fila da regulação e faz mutirão para maquiar tempo de espera

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Pombo Correio
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 09:10
A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) convocou unidades hospitalares para participar do III Mutirão de Regulação, uma ação que tem como objetivo reduzir o tempo de espera de pacientes na fila por atendimento. O mutirão estava previsto para ocorrer no último sábado (15), pela Central Estadual de Regulação (CER), conforme ofício encaminhado aos diretores de hospitais ao qual a reportagem teve acesso. O documento admite a existência de pacientes com longa espera na fila da regulação.
O ofício, datado de 10 de agosto, informa que a iniciativa terá como foco a “redução do tempo de espera dos pacientes, especialmente daqueles com maior permanência na fila regulatória”. O ofício é assinado por Rita de Cássia Silva Santos, da Diretoria de Regulação da Assistência à Saúde.
O mutirão é realizado em meio a uma crise enfrentada pelo governo Jerônimo Rodrigues (PT) em relação à fila da regulação. As queixas população têm sido cada vez mais frequentes, e diversos casos de pessoas que aguardam um longo período de tempo por atendimento estão ganhando repercussão cada vez maior. O mutirão visa “maquiar” essa longa fila.
A comunicação oficial da própria Sesab evidencia a existência de pacientes que permanecem por períodos mais prolongados aguardando atendimento através da regulação. Outro ponto que chama atenção no documento é a determinação para que os hospitais adotem uma série de providências antes da realização do mutirão. Entre elas está a atualização do quadro clínico dos pacientes cadastrados no Sistema de Urgência e Emergência (SUREM).
A Sesab também solicita a regularização das informações pendentes cobradas pela equipe da Central Estadual de Regulação e a “exclusão das solicitações referentes a pacientes que não demandam mais o recurso regulado”.
O ofício não detalha, entretanto, quantos pacientes se encontram atualmente na fila, qual é o maior período de espera registrado nem quantas solicitações deverão ser excluídas. Também não informa os motivos pelos quais determinados pacientes deixaram de necessitar do recurso anteriormente solicitado, situação que pode envolver, por exemplo, mudança no quadro clínico ou atendimento por outra via, mas que não é especificada no documento.