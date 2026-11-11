POLÍCIA

Grupo armado vira alvo de operação após expulsar mais de 40 moradores e ocupar casas em Trancoso

Polícia Civil apura ameaças com armas de fogo e ocupação de imóveis

Wendel de Novais

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 07:28

Operação mira facção após moradores serem expulsos de casa em Porto Seguro Crédito: Polícia Civil

A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (11), a Operação Barra Velha, no distrito de Trancoso, em Porto Seguro, para investigar um grupo armado suspeito de invadir residências, ameaçar moradores e tomar posse de imóveis e pertences na região. Segundo as investigações, mais de 40 moradores da Aldeia Barra Velha foram obrigados a deixar suas casas desde maio deste ano.

As vítimas saíram das residências após sofrerem ameaças com armas de fogo. As apurações indicam que os imóveis ocupados pelos suspeitos eram utilizados para armazenar armas e drogas. O grupo também é investigado por possível envolvimento no desaparecimento de um homem de 32 anos, ocorrido em 28 de outubro, na mesma localidade.

Operação mira facção após moradores serem expulsos de casa em Porto Seguro 1 de 4

A investigação também apura uma possível ligação dos suspeitos com o desaparecimento de um homem de 32 anos. Ele foi visto pela última vez em 28 de outubro, na mesma região. Entre os crimes atribuídos ao grupo estão associação para o tráfico de drogas, ameaça, violação de domicílio e outras práticas relacionadas à atuação de organização criminosa.

Durante a operação, os policiais procuram armas, munições, entorpecentes, celulares, documentos e objetos pertencentes aos moradores que tiveram seus imóveis invadidos. A ação busca reunir provas e avançar na identificação dos integrantes do grupo investigado.