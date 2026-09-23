FRAUDE

Grupo desvia R$ 182 mil do auxílio emergencial e quatro são condenados pela Justiça Federal na Bahia

Esquema usava dados de terceiros para abrir contas no Caixa Tem e movimentar valores do benefício; penas chegam a 9 anos e 7 meses de prisão

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 16:18

Justiça Federal na Bahia Crédito: Divulgação

Quatro pessoas foram condenadas pela Justiça Federal na Bahia por participação em um esquema de fraude contra o auxílio emergencial pago pelo Governo Federal durante a pandemia de Covid-19. A 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia (SJBA) concluiu que o grupo utilizava dados pessoais de terceiros para solicitar o benefício e abrir contas no aplicativo Caixa Tem sem o conhecimento dos titulares.

A sentença foi proferida pelo juiz federal Fábio Moreira Ramiro em ação penal movida pelo Ministério Público Federal (MPF). De acordo com a investigação, as fraudes ocorreram entre abril de 2020 e maio de 2021 e atingiram mais de cem contas vinculadas ao auxílio, provocando um prejuízo mínimo de R$ 182,4 mil.

Como funcionava o esquema

Segundo a denúncia, os envolvidos obtinham dados pessoais e utilizavam as informações para solicitar o auxílio emergencial em nome das vítimas. Depois que os valores eram depositados, o dinheiro era retirado por meio do pagamento de boletos e de transferências para contas controladas pelo grupo.

A investigação começou após o cruzamento de informações da Base Nacional de Fraudes ao Auxílio Emergencial (BNFAE) com contestações apresentadas por vítimas à Caixa Econômica Federal. A quebra do sigilo bancário permitiu identificar a movimentação de recursos por mais de cem contas relacionadas ao benefício. Conforme a sentença, foram identificados centenas de boletos compensados e transferências entre contas utilizadas como passagem para movimentar os valores desviados. O prejuízo mínimo calculado pela Justiça foi de R$ 182.400.

Qual era a função de cada condenado

A decisão apontou diferentes funções desempenhadas pelos integrantes do grupo. Luís Henrique Moura de Jesus foi apontado como líder, responsável por fornecer listas de CPFs e coordenar a abertura e a movimentação das contas utilizadas no esquema. Antônio Marcos Neves dos Santos atuava na solicitação dos benefícios e na emissão dos boletos. Segundo a sentença, ele chegou a utilizar um documento falso que continha sua própria fotografia. Thiago Henrique Neves dos Santos, por sua vez, selecionava os CPFs que poderiam receber o benefício e acompanhava os créditos realizados nas contas.

Já Valdilane de Jesus Vasconcelos disponibilizou uma conta bancária de sua titularidade para receber e repassar parte dos valores desviados. A Justiça, no entanto, entendeu que não havia provas suficientes de que ela mantivesse vínculo estável com os demais integrantes e a absolveu da acusação de associação criminosa.

Penas chegam a 9 anos e 7 meses

Com base em documentos bancários, laudos periciais, informações extraídas de aparelhos apreendidos e depoimentos, incluindo confissões de parte dos acusados, o juiz estabeleceu penas diferentes para cada réu. Luís Henrique foi condenado por furto qualificado mediante fraude em continuidade delitiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A pena foi fixada em 9 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Antônio Marcos recebeu 9 anos e 4 meses de reclusão, também em regime inicialmente fechado, pelos mesmos três crimes. Thiago Henrique foi condenado por furto qualificado mediante fraude e associação criminosa a 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

Valdilane foi condenada apenas por furto qualificado mediante fraude, com pena de 3 anos e 4 meses de reclusão. A punição foi substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, diante das circunstâncias judiciais consideradas favoráveis. Luís Henrique, Antônio Marcos e Thiago também foram absolvidos da acusação autônoma de uso de documento falso. Na sentença, o juízo aplicou o princípio da consunção, considerando que a utilização do documento fazia parte da execução dos crimes de furto.

Justiça determina reparação de R$ 182 mil