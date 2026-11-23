Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 07:39
Cinco pessoas foram presas em flagrante durante a Micareta de Feira de Santana, na madrugada desta segunda-feira (23), após serem abordadas em um veículo no bairro dos Capuchinhos, nas proximidades do circuito da festa. Com o grupo, foram encontrados 48 celulares. Uma das mulheres detidas escondia mais de 20 aparelhos presos ao corpo com o auxílio de uma cinta.
Segundo as investigações, os suspeitos atuavam durante os dias da festa e tinham funções divididas na prática dos furtos. As mulheres ficavam responsáveis por esconder os telefones retirados das vítimas. O grupo é investigado por suspeita de envolvimento em ocorrências semelhantes em grandes eventos na Bahia e em outros estados.
Celulares foram encontrados com cinco suspeitos
A Polícia Civil informou que os integrantes já tinham registros anteriores por furtos de celulares e que outros possíveis participantes estão sendo identificados. Em 2024, pessoas apontadas como integrantes do mesmo grupo foram presas em Indiaroba, em Sergipe, utilizando o mesmo veículo. Na ocasião, foram apreendidos 46 celulares de diferentes marcas e 15 cartões de crédito pertencentes a terceiros.
As cinco pessoas detidas - quatro mulheres e um homem - foram autuadas por associação criminosa e furto. Os 48 aparelhos recuperados passarão por identificação antes de serem devolvidos aos proprietários.
A abordagem foi realizada após trabalho de investigação e monitoramento que envolveu equipes de diferentes unidades da Polícia Civil e da Secretaria da Segurança Pública. O caso segue em apuração para identificar outros suspeitos e verificar a possível participação deles em furtos durante grandes eventos.