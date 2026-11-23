POLÍCIA

Grupo é preso em carro com 48 celulares furtados na Micareta de Feira

Uma das suspeitas escondia mais de 20 aparelhos em uma cinta

Wendel de Novais

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 07:39

Celulares foram encontrados com cinco suspeitos Crédito: Polícia Civil

Cinco pessoas foram presas em flagrante durante a Micareta de Feira de Santana, na madrugada desta segunda-feira (23), após serem abordadas em um veículo no bairro dos Capuchinhos, nas proximidades do circuito da festa. Com o grupo, foram encontrados 48 celulares. Uma das mulheres detidas escondia mais de 20 aparelhos presos ao corpo com o auxílio de uma cinta.

Segundo as investigações, os suspeitos atuavam durante os dias da festa e tinham funções divididas na prática dos furtos. As mulheres ficavam responsáveis por esconder os telefones retirados das vítimas. O grupo é investigado por suspeita de envolvimento em ocorrências semelhantes em grandes eventos na Bahia e em outros estados.

Celulares foram encontrados com cinco suspeitos 1 de 5

A Polícia Civil informou que os integrantes já tinham registros anteriores por furtos de celulares e que outros possíveis participantes estão sendo identificados. Em 2024, pessoas apontadas como integrantes do mesmo grupo foram presas em Indiaroba, em Sergipe, utilizando o mesmo veículo. Na ocasião, foram apreendidos 46 celulares de diferentes marcas e 15 cartões de crédito pertencentes a terceiros.

As cinco pessoas detidas - quatro mulheres e um homem - foram autuadas por associação criminosa e furto. Os 48 aparelhos recuperados passarão por identificação antes de serem devolvidos aos proprietários.