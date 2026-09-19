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Grupo investigado por tráfico e homicídios movimentou R$ 5 milhões, aponta polícia

Operação prendeu quatro suspeitos e cumpriu 12 mandados na Bahia e em Minas Gerais

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 19:09

peração prende quatro suspeitos de integrar grupo ligado a tráfico e homicídios na Bahia
peração prende quatro suspeitos de integrar grupo ligado a tráfico e homicídios na Bahia Crédito: Divulgação / Ascom-PCBA

Quatro suspeitos de integrar uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e homicídios foram presos sexta-feira (18) durante a Operação Swallow, realizada em conjunto pelas Polícias Civis da Bahia e de Minas Gerais. A ação ocorreu em Andorinha, no norte da Bahia, e em Araguari e Uberlândia, em Minas Gerais.

Ao todo, foram cumpridos 12 mandados judiciais: quatro de prisão e oito de busca e apreensão. A Justiça também determinou o bloqueio de contas bancárias que, segundo as investigações, eram utilizadas para movimentar dinheiro relacionado ao esquema. Dados preliminares apontam que o grupo movimentou cerca de R$ 5 milhões com o tráfico de drogas.

Polícia Civil no combate ao crime organizado na Bahia

Ex-delegado-geral revela ameaça do tráfico por Robson Mendes/Arquivo CORREIO
Ex-delegado-geral revela ameaça do tráfico por Robson Mendes/Arquivo CORREIO
Ex-delegado-geral revela ameaça do tráfico por Robson Mendes/Arquivo CORREIO
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Ex-delegado-geral revela ameaça do tráfico por Robson Mendes/Arquivo CORREIO
Ex-delegado-geral revela ameaça do tráfico por Robson Mendes/Arquivo CORREIO
Ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes por Reprodução
Ex-delegado foi executado após capotar carro por Reprodução
Ex-delegado foi executado após capotar carro por Reprodução
Ex-delegado foi executado após capotar carro por Reprodução
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Roceirinho quando preso pela Polícia Civil por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Roceirinho quando preso pela Polícia Civil por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Roceirinho quando preso pela Polícia Civil por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Roceirinho quando preso pela Polícia Civil por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil investigou caso por Ascom PCBA
Polícia Civil deflagra operação no Oeste por Divulgação/ Polícia Civil
Polícia Civil por Ascom / PC
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/ Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação/ Ascom PCBA
Polícia Civil prende irmãos em desmanche de motos por Divulgação/ Ascom PCBA
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom-PCBA
Fraude em contrato de prestação de serviço de R$ 2,9 milhões é alvo da Polícia Civil por Divulgação/Ascom-PCBA
Fraude em contrato de prestação de serviço de R$ 2,9 milhões é alvo da Polícia Civil por Divulgação/Ascom-PCBA
Fraude em contrato de prestação de serviço de R$ 2,9 milhões é alvo da Polícia Civil por Divulgação/Ascom-PCBA
Fraude em contrato de prestação de serviço de R$ 2,9 milhões é alvo da Polícia Civil por Divulgação/Ascom-PCBA
Polícia Civil por Divulgação Ascom-PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por Reprodução/PCDF
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
Um trator é usado na desobstrução das ruas em 3 bairros: Tancredo Neves, Narandiba e Engomadeira por Divulgação/ Ascom PC-BA
Ações nos bairros de Tancredo Neves, Narandiba e Engomadeira também retiraram pontos de energia em via pública e também realizou levantamentos investigativos por Divulgação/ Ascom PC-BA
Policiais civis acompanham retirada de pedras, entulhos, móveis e eletrodomésticos usados para impedir o avanço policial por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Roceirinho é preso pela Polícia Civil por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Operação da Polícia Civil por Reprodução/TV Globo
Polícia Civil identifica autores de homicídio e prende um dos envolvidos em Ribeirão do Largo por Ascom PC-BA/ Guilherme Santos
Polícia Civil por Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil deflagra operação contra grupo responsável por roubos de canetas para emagrecimento por Tony Silva / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra grupo responsável por roubos de canetas para emagrecimento por Tony Silva / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra grupo responsável por roubos de canetas para emagrecimento por Tony Silva / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra grupo responsável por roubos de canetas para emagrecimento por Tony Silva / Ascom-PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/ PCBA
Polícia Civil por Reprodução
Investigadores apreenderam celulares, acessórios militares e fardas da Polícia Civil da Bahia por Divulgação Ascom PC
Polícia Civil deflagra Operação Skywalker contra o crime organizado na Bahia por Divulgação / PC-BA
Polícia Civil de Feira de Santana por Divulgação/ Ascom PC-BA
Mais de 20 fuzis são localizados pela polícia em Camaçari por Divulgação
Mais de 20 fuzis são localizados pela polícia em Camaçari por Divulgação
Mais de 20 fuzis são localizados pela polícia em Camaçari por Divulgação
Polícia apreende mais de 20 fuzis em Camaçari por Divulgação
Fuzis foram apreendidos em operação alvo de investigação por Reprodução
Fuzis foram encontrados pela polícia por Divulgação/SSP
Fuzis e pistolas foram apreendidos em operação na Rocinha por Divulgação/ PMERJ
Entre janeiro e maio de 2025, o patrulhamento ostensivo promovido pela Polícia Militar e o trabalho de inteligência desenvolvido pela Polícia Civil resultaram nas apreensões de 3.147 fuzis, submetralhadoras, espingardas, pistolas e revólveres. por Feijão Almeida/ GOVBA
Fuzis e submetralhadoras apreendidas pela polícia por Divulgação/ SSP
Polícia Civil do Ceará por Polícia Civil/ Divulgação
Fuzis apreendidos em Caji, Lauro de Freitas por Divulgação Polícia Civil
Fuzis apreendidos por Divulgação
Fuzis foram apreendidos com o traficante por Divulgação SSP
Polícia apreende fuzis, drogas e carros roubados no bairro de Valéria; suspeito foi morto por Divulgação/ Polícia Civil
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Dentro do imóvel, foi apreendido, meia tonelada de drogas, dois fuzis, uma balança industrial, uma máquina para contar dinheiro, três rádios comunicadores, cinco aparelhos celulares e uma faca, além de milhares de munições. por Divulgação/ SSP
Operação Jogada Marcada, da Polícia Civil de Goiás, foi deflagrada nesta quarta-feira (9) por Polícia Civil/Divulgação
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Polícia Civil e Marinha investigam caso por Reprodução/Redes Sociais
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Pol´ci por Divulgação Ascom PC
Polícia Civil em Feira de Santana por Divulgação Ascom PC-BA
Policial civil é assassinado em Stella Maris por Acervo pessoal
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil do Paraná investiga o caso por Divulgação
Polícia Civil iniciou operação por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil deflagrou operação para encontrar suspeitos por Divulgação / Ascom PC
Polícia Civil do Paraná por Divulgação
Policial Civil por Divulgação
Policial civil da Depom por Divulgação
Polícia Civil em Salvador por Divulgação Polícia Civil
Polícia Civil por Alberto Maraux/SSP-BA
Polícias Civil e Militar por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/SSP-BA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil em operação por Divulgação I Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil da Bahia por Ascom-PCBA/ Marcela Correia
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Ascom/PC
O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Sede da Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Ascom PC
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação / Ascom PC
Polícia Civil por Ascom PC
Apreensão Polícia Civil por Polícia Civil BA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Operação da Polícia Civil no Subúrbio por Tony Silva / Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação PC
Polícia Civil por Haeckel Dias/ PC
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Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Ação da Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/PC
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil realiza diligências no Litoral Norte por Divulgação
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Ex-delegado-geral revela ameaça do tráfico por Robson Mendes/Arquivo CORREIO

De acordo com a investigação, a organização mantinha controle territorial da venda de entorpecentes na região de Monte Santo e Andorinha e distribuía funções entre seus integrantes.

Em Araguari, foi preso um homem apontado como líder do grupo e suspeito de ordenar homicídios relacionados ao tráfico. Havia três mandados de prisão contra ele.

Em Uberlândia, um casal também foi preso sob suspeita de integrar a organização. Segundo as apurações, um dos investigados atuava como gerente do grupo, enquanto a mulher seria responsável pela contabilidade do tráfico em Andorinha. Os dois também são investigados por dois homicídios registrados em agosto, em Uberlândia. Outros assassinatos ocorridos em 2026 ainda são analisados para verificar uma possível participação do casal.

Em Andorinha, uma terceira investigada teve mandados de prisão e de busca e apreensão cumpridos. Conforme a polícia, ela atuava no recrutamento de novos vendedores de drogas e orientava integrantes sobre o uso de violência contra devedores e desafetos da organização.

Já em Monte Santo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. O objetivo é reunir novos elementos para o avanço das investigações.

A operação foi coordenada pela 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN/Senhor do Bonfim), com apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Centro Norte), do Núcleo de Inteligência da 25ª COORPIN/Euclides da Cunha e da equipe integrada ao 9º Departamento de Polícia Civil de Uberlândia (MG).

Tags:

Crime

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