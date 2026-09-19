CRIME

Grupo investigado por tráfico e homicídios movimentou R$ 5 milhões, aponta polícia

Operação prendeu quatro suspeitos e cumpriu 12 mandados na Bahia e em Minas Gerais

Mariana Rios

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 19:09

peração prende quatro suspeitos de integrar grupo ligado a tráfico e homicídios na Bahia Crédito: Divulgação / Ascom-PCBA

Quatro suspeitos de integrar uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e homicídios foram presos sexta-feira (18) durante a Operação Swallow, realizada em conjunto pelas Polícias Civis da Bahia e de Minas Gerais. A ação ocorreu em Andorinha, no norte da Bahia, e em Araguari e Uberlândia, em Minas Gerais.

Ao todo, foram cumpridos 12 mandados judiciais: quatro de prisão e oito de busca e apreensão. A Justiça também determinou o bloqueio de contas bancárias que, segundo as investigações, eram utilizadas para movimentar dinheiro relacionado ao esquema. Dados preliminares apontam que o grupo movimentou cerca de R$ 5 milhões com o tráfico de drogas.

Polícia Civil no combate ao crime organizado na Bahia 1 de 126

De acordo com a investigação, a organização mantinha controle territorial da venda de entorpecentes na região de Monte Santo e Andorinha e distribuía funções entre seus integrantes.

Em Araguari, foi preso um homem apontado como líder do grupo e suspeito de ordenar homicídios relacionados ao tráfico. Havia três mandados de prisão contra ele.

Em Uberlândia, um casal também foi preso sob suspeita de integrar a organização. Segundo as apurações, um dos investigados atuava como gerente do grupo, enquanto a mulher seria responsável pela contabilidade do tráfico em Andorinha. Os dois também são investigados por dois homicídios registrados em agosto, em Uberlândia. Outros assassinatos ocorridos em 2026 ainda são analisados para verificar uma possível participação do casal.

Em Andorinha, uma terceira investigada teve mandados de prisão e de busca e apreensão cumpridos. Conforme a polícia, ela atuava no recrutamento de novos vendedores de drogas e orientava integrantes sobre o uso de violência contra devedores e desafetos da organização.

Já em Monte Santo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. O objetivo é reunir novos elementos para o avanço das investigações.