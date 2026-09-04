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Grupo que usava delivery para tráfico de drogas em Feira de Santana vira alvo de operação

Operação Linha Sombria cumpre mandados de prisão e busca e apreensão contra suspeitos de integrar organização criminosa

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 06:57

Operação Linha Sombria acontece em Feira de Santana
Operação Linha Sombria acontece em Feira de Santana Crédito: Divulgação

Uma organização criminosa com uma estrutura semelhante a um serviço de delivery para tráfico de drogas é alvo de uma operação da Polícia Civil da Bahia nesta sexta-feira (4), em Feira de Santana. A Operação Linha Sombria foi deflagrada nas primeiras horas da manhã para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra investigados por envolvimento com o grupo.

Segundo as investigações da 9ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Feira de Santana), os suspeitos teriam montado uma espécie de central de atendimento para receber e organizar pedidos de drogas. A partir dessa estrutura, os entorpecentes seriam distribuídos aos compradores, em um modelo de funcionamento semelhante ao de empresas de entrega.

As apurações também apontam que o grupo investigado possui ligação com uma organização criminosa originária do Rio de Janeiro. A Polícia Civil busca, com o cumprimento das ordens judiciais, reunir novos elementos sobre a atuação da estrutura criminosa e identificar a participação de cada um dos alvos.

Operação Linha Sombria acontece em Feira de Santana

Operação Linha Sombria acontece em Feira de Santana por Divulgação
Operação Linha Sombria acontece em Feira de Santana por Divulgação
Operação Linha Sombria acontece em Feira de Santana por Divulgação
Operação Linha Sombria acontece em Feira de Santana por Divulgação
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Operação Linha Sombria acontece em Feira de Santana por Divulgação

A operação é coordenada pela 9ª DTE de Feira de Santana, unidade subordinada ao Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC). As equipes atuam desde o início da manhã em diferentes pontos da cidade.

Também participam da ação policiais da Diretoria Regional de Polícia do Interior (DEPIN), da Diretoria Regional de Polícia do Interior da Região Leste (DIRPIN/Leste) e das unidades vinculadas à 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (1ª COORPIN/Feira de Santana).

O balanço da operação, com o número de prisões e o material apreendido, ainda não foi informado pela Polícia Civil. As diligências seguem nesta sexta-feira para o cumprimento dos mandados expedidos pela Justiça.

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Tags:

Feira de Santana Delivery Operação Linha Sombria

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