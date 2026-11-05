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Hidrovia de 1.371 km que liga a Bahia a dois estados terá R$ 300 milhões para obras e gestão da Codeba por 25 anos

Acordo prevê obras a partir do segundo semestre de 2027 para impulsionar transporte de cargas entre Bahia, Minas Gerais e Pernambuco

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 08:07

Rio São Francisco
Rio São Francisco Crédito: Divulgação

O transporte de frutas, grãos, algodão e outras cargas pelo rio São Francisco terá R$ 300 milhões em investimentos federais nos próximos nove anos. A aplicação dos recursos será orientada pela Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), que assumirá a gestão da hidrovia por 25 anos, conforme acordo firmado nesta quarta-feira (4), em Brasília.

O convênio entre o Ministério de Portos e Aeroportos e o governo baiano transfere à companhia atribuições até então exercidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). A Codeba ficará encarregada da administração, operação, manutenção, conservação e restauração da via navegável, além de estudos de dragagem e outras intervenções.

Com 1.371 quilômetros, a hidrovia conecta Pirapora, em Minas Gerais, a Petrolina, em Pernambuco, passando pela Bahia. O acordo inclui a Eclusa de Sobradinho e instalações portuárias públicas de pequeno porte. Segundo o ministério, a medida beneficiará 11,5 milhões de pessoas.

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Conheça o o Monumento Natural do Rio São Francisco registrou 1,17 milhão de visitas - Foto: Govbr por Divulgação

A previsão é que as obras comecem no segundo semestre de 2027. O objetivo é melhorar as condições de navegação e a segurança do transporte fluvial, criando condições para retomar a navegação comercial e ampliar o escoamento da produção regional.

Presente na assinatura, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) defendeu a conexão da hidrovia com outros meios de transporte para ampliar as alternativas logísticas da Bahia.

“Nossa expectativa é que, no segundo semestre de 2027, tenham início as intervenções previstas. Estamos trabalhando para integrar cada vez mais a logística da Bahia, conectando rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e também a hidrovia do São Francisco”, afirmou.

Jerônimo disse que o estado também poderá destinar recursos às obras. O governador apontou o potencial do rio para transportar a produção do oeste baiano, que inclui grãos, frutas, algodão e minério e depende de rodovias para parte do escoamento.

Na reunião com o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, também foram discutidas melhorias no Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus. Entre elas, a implantação de um sistema de desaceleração de aeronaves, conhecido como EMAS, na cabeceira 29, para ampliar a segurança operacional do terminal.

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