VIOLÊNCIA

Homem agride a esposa, é atropelado e acaba preso enquanto está em hospital na Bahia

Investigado tentou fugir após agressão após agredir a vítima, mas foi atropelado e teve a prisão em flagrante cumprida em unidade hospitalar

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 21:32

Homem foi preso no Hospital Geral Clériston de Andrade Crédito: Divulgação/Sesab

Um homem, de 54 anos, foi preso em flagrante na cidade de Feira de Santana, no interior da Bahia, por lesão corporal dolosa e ameaça no contexto de violência doméstica contra a mulher. A prisão ocorreu na última terça-feira (8), no Hospital Geral Clériston Andrade, após o suspeito tentar fugir do local do crime e ser atropelado por um veículo.

De acordo com as investigações, a ocorrência foi registrada no bairro Rua Nova, onde a vítima foi atacada com um objeto contundente em frente à sua residência. A mulher conseguiu pedir ajuda a um familiar e, posteriormente, foi socorrida para uma unidade hospitalar.

O suspeito tentou fugir, mas foi atropelado por um veículo ainda não identificado e também encaminhado ao hospital. Na unidade, a equipe policial deu voz de prisão em flagrante.