Homem agride a esposa, é atropelado e acaba preso enquanto está em hospital na Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 21:32
Um homem, de 54 anos, foi preso em flagrante na cidade de Feira de Santana, no interior da Bahia, por lesão corporal dolosa e ameaça no contexto de violência doméstica contra a mulher. A prisão ocorreu na última terça-feira (8), no Hospital Geral Clériston Andrade, após o suspeito tentar fugir do local do crime e ser atropelado por um veículo.
De acordo com as investigações, a ocorrência foi registrada no bairro Rua Nova, onde a vítima foi atacada com um objeto contundente em frente à sua residência. A mulher conseguiu pedir ajuda a um familiar e, posteriormente, foi socorrida para uma unidade hospitalar.
O suspeito tentou fugir, mas foi atropelado por um veículo ainda não identificado e também encaminhado ao hospital. Na unidade, a equipe policial deu voz de prisão em flagrante.
Após receber alta médica na quinta-feira (10), o investigado foi conduzido à unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais cabíveis e permanece custodiado, à disposição da Justiça.