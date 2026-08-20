POLÍCIA

Homem condenado a 17 anos por sequestrar familiar e exigir R$ 100 mil é preso na Bahia

Vítima tinha 19 anos quando foi sequestrada, em agosto de 2024; condenado também foi autuado por usar documento falso

Wendel de Novais

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 15:52

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 21 anos condenado a mais de 17 anos de prisão por sequestrar um familiar e exigir R$ 100 mil para libertá-lo foi preso pela Polícia Civil na BR-101, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. O crime aconteceu em agosto de 2024, após uma série de desavenças entre o condenado e a vítima, que tinha 19 anos na época.

O homem estava foragido desde fevereiro de 2025, quando passou a ser procurado para cumprir a pena em regime inicialmente fechado. A prisão ocorreu na quarta-feira (19), depois que investigadores receberam informações de que ele estaria circulando pela rodovia nas proximidades do município.

Segundo as investigações, o condenado planejou o sequestro do próprio familiar e participou diretamente da execução do crime. Durante o cativeiro, a vítima teria sido ameaçada enquanto o homem exigia o pagamento de R$ 100 mil para permitir sua libertação. Com o processo já transitado em julgado, a Justiça determinou o cumprimento da pena de mais de 17 anos de prisão.

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O suspeito, no entanto, conseguiu permanecer fora do alcance das autoridades por cerca de um ano e meio. Durante as diligências, policiais da Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus, com apoio de equipes especializadas, identificaram o veículo utilizado pelo foragido e realizaram a interceptação na BR-101.

A abordagem revelou ainda uma nova tentativa de ocultar a identidade. De acordo com a Polícia Civil, o homem estava utilizando um documento falso em nome de um parente que já morreu. Por causa disso, além de ser preso para cumprir a condenação pelo sequestro, ele foi autuado em flagrante pelo uso de documento falso.