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Homem de 41 anos morre com suspeita de intoxicação por metanol na Bahia

José Orlando estava internado em Ribeira do Pombal

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 12:33

José Orlando Araújo dos Santos Filho
José Orlando Araújo dos Santos Filho Crédito: REprodução

José Orlando Araújo dos Santos Filho, de 41 anos, morreu nesta quarta-feira (4), em Ribeira do Pombal, no interior da Bahia, após ser internado com suspeita de intoxicação por metanol. Morador da localidade de Boca da Mata, na zona rural, ele estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral Santa Tereza.

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) acompanha a investigação. A pasta informou que o caso foi registrado na terça-feira (3) como suspeita de intoxicação exógena. O metanol está entre as hipóteses analisadas, mas a presença da substância ainda depende de confirmação laboratorial.

José Orlando morava sozinho na cidade e tinha hábito de consumir bebida alcoólica segundo familiares.

Metanol continua fazendo vítimas

Fomepizol, usado no tratamento de intoxicação por metanol por Paulo Pinto/Agência Brasil
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Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
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Fomepizol, usado no tratamento de intoxicação por metanol por Paulo Pinto/Agência Brasil

Segundo a Pombal FM, José Orlando foi levado inicialmente à unidade após uma suposta queda no banheiro de casa. Durante o atendimento, exames apontaram alterações que motivaram a suspeita de intoxicação. Ele chegou a passar por hemodiálise, e amostras foram encaminhadas para análise em Salvador.

A Polícia Civil investigará o episódio e que familiares foram orientados a entregar as garrafas das bebidas que teriam sido consumidas pelo paciente. O material deverá passar por perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Ribeira do Pombal já havia registrado sete pessoas intoxicadas por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas contaminadas, entre dezembro de 2025 e janeiro deste ano. Uma delas, Vinícius Oliveira Vieira, de 31 anos, morreu em 2 de janeiro.  

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