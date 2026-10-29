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Homem de 50 anos procurado por estupro de vulnerável em SP desde 2021 é preso na Bahia com material pornográfico infantil

Suspeito foi localizado em Alcobaça, no Extremo-Sul da Bahia, durante a Operação Hera; policiais apreenderam celulares, computadores e pendrives com conteúdo pornográfico envolvendo criança

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 14:25

Policiais do Ficco
Policiais do Ficco Crédito: Divulgação

Um homem de 50 anos, foragido da Justiça de São Paulo desde 2021 por estupro de vulnerável, foi preso na manhã desta quinta-feira (29), no município de Alcobaça, no Extremo-Sul da Bahia. A captura foi realizada por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO Bahia) e das polícias Militar e Federal, durante a Operação Hera.

O suspeito foi localizado após um trabalho conjunto de levantamento de informações, que identificou o endereço onde ele estava escondido. Durante as buscas na residência, os policiais apreenderam pendrives, celulares e computadores com conteúdos pornográficos envolvendo crianças, segundo a FICCO Bahia. O material será submetido à perícia.

De acordo com o delegado federal Eduardo Badaró, titular da FICCO Bahia, a análise dos dispositivos poderá contribuir para a investigação. Ele também destacou a atuação integrada das forças de segurança na captura de pessoas procuradas por crimes graves. Após a prisão, a ordem judicial expedida pela 1ª Vara Cumulativa de Francisco Morato, em São Paulo, foi cumprida na Delegacia Territorial de Alcobaça. O homem permanece à disposição da Justiça.

Além da FICCO Bahia e da Polícia Federal, participaram da operação equipes da Rondesp Extremo-Sul e da 88ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), de Alcobaça.

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