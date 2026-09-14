CAMAÇARI

Homem desaparecido é encontrado em área de mata na Região Metropolitana

Rapaz foi localizado em segurança e sem ferimentos aparentes

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 20:23

Homem foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros Crédito: Reprodução

Um homem que estava desaparecido foi encontrado na manhã desta segunda-feira (14), em Monte Gordo, distrito de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Ele foi localizado em uma área de mata e resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

Devido às condições do terreno e à dificuldade de acesso para a viatura, a equipe avançou com o veículo até o limite permitido e seguiu a pé.

A partir de informações repassadas por moradores, os bombeiros definiram um perímetro provável de busca e iniciaram o rastreamento, utilizando GPS para auxiliar no mapeamento e no registro da trilha percorrida.

Durante a varredura, um morador da região avistou o homem em um trecho próximo ao ponto inicial das buscas e alertou os militares. A guarnição seguiu imediatamente até o local, acompanhada pela irmã da vítima.