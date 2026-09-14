Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem desaparecido é encontrado em área de mata na Região Metropolitana

Rapaz foi localizado em segurança e sem ferimentos aparentes

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 20:23

Homem foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros
Homem foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros Crédito: Reprodução

Um homem que estava desaparecido foi encontrado na manhã desta segunda-feira (14), em Monte Gordo, distrito de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Ele foi localizado em uma área de mata e resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

Devido às condições do terreno e à dificuldade de acesso para a viatura, a equipe avançou com o veículo até o limite permitido e seguiu a pé.

A partir de informações repassadas por moradores, os bombeiros definiram um perímetro provável de busca e iniciaram o rastreamento, utilizando GPS para auxiliar no mapeamento e no registro da trilha percorrida.

Durante a varredura, um morador da região avistou o homem em um trecho próximo ao ponto inicial das buscas e alertou os militares. A guarnição seguiu imediatamente até o local, acompanhada pela irmã da vítima.

O homem foi localizado em segurança, sem ferimentos aparentes, e entregue aos cuidados da família.

Mais recentes

Imagem - Alzheimer não é apenas esquecimento: veja 10 sinais que podem aparecer no dia a dia

Alzheimer não é apenas esquecimento: veja 10 sinais que podem aparecer no dia a dia
Imagem - Tribunal do crime e delivery de drogas: MP denuncia 13 membros de facção ultraviolenta em Trancoso

Tribunal do crime e delivery de drogas: MP denuncia 13 membros de facção ultraviolenta em Trancoso
Imagem - Câncer de pâncreas pode começar sem sintomas; veja sete sinais de alerta e os novos tratamentos

Câncer de pâncreas pode começar sem sintomas; veja sete sinais de alerta e os novos tratamentos