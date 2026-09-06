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Homem é agredido até a morte no sul da Bahia

Polícia de Ilhéus investiga o caso

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 19:59

Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realização da perícia
Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realização da perícia Crédito: Elói Corrêa/ GOVBA

Um homem de 38 anos morreu após ser vítima de agressão física na manhã deste sábado (5), no bairro Alto do Basílio, em Ilhéus, no sul da Bahia. A vítima foi identificada como Uicson Martins Dantas.

Segundo a Polícia Militar, agentes da 70ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para apoiar na remoção do corpo, localizado na Rua Luiz Gama.

No local, os policiais isolaram a área e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização dos procedimentos necessários.

De acordo com a Polícia Civil, a 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus realiza investigações para apurar as circunstâncias da morte, registrada como lesão corporal seguida de morte. Guias periciais e de remoção foram expedidas, e exames realizados pelo DPT deverão auxiliar na identificação das causas da morte.

A autoria e a motivação do crime são investigadas pela Polícia Civil.

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