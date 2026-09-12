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Homem é alvo de ataque armado e morre dentro de loja na Bahia

Caso foi registrado em Itamaraju

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 15:31

Polícia Civil da Bahia
Polícia Civil da Bahia Crédito: Divulgação/Ascom-PCBA

Um homem foi morto na manhã desta sexta-feira (11) durante um ataque armado em uma loja na cidade de Itamaraju, no sul da Bahia.

De acordo com a polícia, Everson Bomjardim do Nascimento, de 21 anos, estava em um estabelecimento comercial no bairro Cascalheira quando homens armados, que estavam em um veículo, atiraram contra ele.

A 43ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionada e encontrou a vítima sem sinais vitais.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) fez a remoção do corpo para a realização da perícia.

O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Itamaraju, que investiga as circunstâncias e a autoria do crime.

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