VIOLÊNCIA

Homem é alvo de ataque armado e morre dentro de loja na Bahia

Caso foi registrado em Itamaraju

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 15:31

Polícia Civil da Bahia Crédito: Divulgação/Ascom-PCBA

Um homem foi morto na manhã desta sexta-feira (11) durante um ataque armado em uma loja na cidade de Itamaraju, no sul da Bahia.

De acordo com a polícia, Everson Bomjardim do Nascimento, de 21 anos, estava em um estabelecimento comercial no bairro Cascalheira quando homens armados, que estavam em um veículo, atiraram contra ele.

A 43ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionada e encontrou a vítima sem sinais vitais.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) fez a remoção do corpo para a realização da perícia.