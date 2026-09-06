VIOLÊNCIA

Homem é baleado após discussão durante cavalgada na Bahia

Tentativa de homicídio ocorreu na zona rural de Conceição do Coité; suspeito já foi identificado

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 14:47

Homem é baleado após discussão durante cavalgada na Bahia Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um homem foi baleado na noite deste sábado (5), na zona rural do município de Conceição do Coité, na região sisaleira da Bahia. Segundo a polícia, o suspeito de efetuar os disparos já foi identificado.

O homem foi atingido pelos disparos após uma discussão na região da Fazenda Pinda. Ele recebeu atendimento da Brigada Voluntária Águia Resgate, que identificou ferimentos em diversas regiões do corpo.

A vítima foi conduzida para a emergência do Hospital Português e, em seguida, deve ser transferida para uma unidade de saúde com maior suporte em Feira de Santana ou Salvador.

No local, policiais do 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam um coldre e um cartucho calibre .380, que foram apresentados na Delegacia de Riachão do Jacuípe, onde a ocorrência foi registrada.