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Homem é baleado perto de bar e busca socorro em igreja na Bahia

Vítima foi atingida na região do joelho, socorrida pelo Samu e levada a um hospital

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 08:22

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Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 30 anos entrou em uma igreja para pedir ajuda após ser baleado na noite de domingo (13), em Serrinha, no interior da Bahia. Ele foi atingido na região do joelho direito, nas proximidadesde um bar.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes do 16º Batalhão foram acionadas para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio na Rua ACM, no bairro Cidade Nova. Ao chegarem, os policiais encontraram o homem ferido no chão.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
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Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

A vítima recebeu os primeiros atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada a uma unidade hospitalar no centro da cidade. Não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde.

Após o atendimento, policiais fizeram buscas na região para localizar o autor dos disparos, mas nenhum suspeito foi encontrado. A Delegacia Territorial de Serrinha investiga as circunstâncias do caso.

De acordo com a Polícia Civil, foram expedidas guias para perícia e exames de lesão, e equipes realizam diligências e oitivas para apurar a autoria e a motivação do crime.

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Tags:

Crime

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