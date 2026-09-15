CRIME

Homem é baleado perto de bar e busca socorro em igreja na Bahia

Vítima foi atingida na região do joelho, socorrida pelo Samu e levada a um hospital

Wendel de Novais

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 08:22

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 30 anos entrou em uma igreja para pedir ajuda após ser baleado na noite de domingo (13), em Serrinha, no interior da Bahia. Ele foi atingido na região do joelho direito, nas proximidadesde um bar.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes do 16º Batalhão foram acionadas para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio na Rua ACM, no bairro Cidade Nova. Ao chegarem, os policiais encontraram o homem ferido no chão.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

A vítima recebeu os primeiros atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada a uma unidade hospitalar no centro da cidade. Não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde.

Após o atendimento, policiais fizeram buscas na região para localizar o autor dos disparos, mas nenhum suspeito foi encontrado. A Delegacia Territorial de Serrinha investiga as circunstâncias do caso.