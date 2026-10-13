MAUS-TRATOS

Homem é condenado a 2 anos de reclusão por manter cão acorrentado e em condições insalubres na Bahia

Animal era mantido em um corredor estreito, sem abrigo adequado, e chegava a ser alimentado por vizinhos na ausência do tutor

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 18:48

Maus-tratos aos animais Crédito: Reprodução

Um homem foi condenado pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) pelo crime de maus-tratos contra animal doméstico, na cidade de Catu, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A pena foi fixada em dois anos de reclusão e dez dias-multa.

De acordo com o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), responsável pela denúncia, Raimundo Rodrigues dos Santos mantinha um cachorro acorrentado em um corredor estreito, sem cobertura adequada, em condições insalubres e sem os cuidados necessários.

Segundo a denúncia, o animal era mantido em condições precárias de higiene, sem abrigo adequado e, em algumas ocasiões, recebia alimentação de vizinhos quando o tutor se ausentava.

Conforme a decisão judicial, publicada no dia 31 de agosto, o magistrado também determinou que o condenado fique proibido de manter cães e gatos sob sua guarda durante o período de cumprimento da pena.