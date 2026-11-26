JUSTIÇA

Homem é condenado a 21 anos de prisão na Bahia por matar padrasto a pauladas após cobrança para arrumar emprego

Crime ocorreu em 1999, após discussão sobre a necessidade de o réu conseguir um emprego para ajudar no sustento da família

Carol Neves

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 10:07

TJ-BA Crédito: Divulgação

Um homem foi condenado a 21 anos e um mês de prisão pelo assassinato do próprio padrasto, em Conceição do Jacuípe, no interior da Bahia. O crime aconteceu em setembro de 1999, mas o julgamento só foi realizado no último dia 12 de novembro, pelo Tribunal do Júri da comarca.

Daniel Almeida de Souza deverá cumprir a pena em regime inicial fechado. A condenação foi definida pelo Conselho de Sentença, que reconheceu a autoria e a materialidade do homicídio, além da qualificadora de que a vítima não teve possibilidade de se defender.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o assassinato aconteceu depois de uma discussão entre os dois. Durante o desentendimento, o padrasto teria cobrado que Daniel conseguisse um emprego para contribuir com as despesas da família.

Ainda segundo a acusação, após o fim da discussão, o réu atacou a vítima pelas costas com golpes de pauladas, provocando sua morte.

Na sentença, a juíza Iasmin Leão Barouh destacou as circunstâncias em que o homicídio foi cometido e a relação familiar entre os envolvidos.

“O delito foi perpetrado no ambiente estrito da coabitação familiar, envolvendo o padrasto do réu, que mantinha união com a genitora desse. A quebra do dever de consideração interpessoal no espaço doméstico confere maior desvalor ao modo de execução”, afirmou a magistrada.

Julgamentos na Bahia

O julgamento ocorreu durante o Mês Nacional do Júri, iniciativa que concentra esforços dos tribunais estaduais para acelerar a análise de processos relacionados a crimes dolosos contra a vida.

Na Bahia, a mobilização também integra o projeto TJBA Mais Júri, que está em sua terceira edição. Instituída pelo Decreto Judiciário nº 353, de 6 de abril de 2026, a iniciativa busca reduzir o estoque de processos pendentes e diminuir o tempo de tramitação das ações.