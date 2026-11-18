HOMICÍDIO

Homem é condenado a 21 anos de prisão por matar avô de 83 anos com Alzheimer na Bahia

Crime aconteceu em Maiquinique, no sudoeste baiano. Segundo o Ministério Público, neto estava insatisfeito com a obrigação de cuidar do idoso, que era acamado e tinha graves limitações físicas

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 16:05

Homem é condenado a 21 anos de prisão por matar avô de 83 anos com Alzheimer na Bahia Crédito: Imagem gerada pela IA

Um homem foi condenado a 21 anos e 4 meses de prisão por matar o próprio avô, de 83 anos, em Maiquinique, no sudoeste da Bahia. A vítima tinha Alzheimer, apresentava graves limitações físicas e dependia de cuidados diretos do neto, apontado como autor do crime.

Hebert Luccas Cordeiro Pessoa foi julgado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Macarani na terça-feira (17). A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, após os jurados reconhecerem o homicídio triplamente qualificado.

O crime aconteceu em 19 de janeiro de 2026, no centro de Maiquinique. Conforme a denúncia do Ministério Público, o idoso estava acamado e sob os cuidados do neto. A acusação apontou que o assassinato teria sido motivado pela “profunda inconformidade e insatisfação” do réu com a obrigação de cuidar do avô.

Jurados reconhecem três qualificadoras

Durante o julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu a autoria do crime e acolheu as três qualificadoras apresentadas pela acusação: motivo torpe, emprego de asfixia e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Os jurados também reconheceram a causa de aumento de pena prevista no Código Penal para crimes cometidos contra pessoas maiores de 60 anos. O idoso tinha 83 anos na época do assassinato. Com as respostas do Conselho de Sentença, o réu foi condenado a 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.