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Perla Ribeiro
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 16:05
Um homem foi condenado a 21 anos e 4 meses de prisão por matar o próprio avô, de 83 anos, em Maiquinique, no sudoeste da Bahia. A vítima tinha Alzheimer, apresentava graves limitações físicas e dependia de cuidados diretos do neto, apontado como autor do crime.
Hebert Luccas Cordeiro Pessoa foi julgado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Macarani na terça-feira (17). A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, após os jurados reconhecerem o homicídio triplamente qualificado.
O crime aconteceu em 19 de janeiro de 2026, no centro de Maiquinique. Conforme a denúncia do Ministério Público, o idoso estava acamado e sob os cuidados do neto. A acusação apontou que o assassinato teria sido motivado pela “profunda inconformidade e insatisfação” do réu com a obrigação de cuidar do avô.
Jurados reconhecem três qualificadoras
Durante o julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu a autoria do crime e acolheu as três qualificadoras apresentadas pela acusação: motivo torpe, emprego de asfixia e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.
Os jurados também reconheceram a causa de aumento de pena prevista no Código Penal para crimes cometidos contra pessoas maiores de 60 anos. O idoso tinha 83 anos na época do assassinato. Com as respostas do Conselho de Sentença, o réu foi condenado a 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
A sessão faz parte do Mês Nacional do Júri, mobilização que reúne tribunais estaduais em um esforço concentrado para julgar processos relacionados a crimes dolosos contra a vida. Na Bahia, a iniciativa integra as ações do Tribunal de Justiça do Estado (TJBA) para dar maior celeridade à tramitação dos processos e ampliar a efetividade da prestação jurisdicional.