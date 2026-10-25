DECISÃO DA JUSTIÇA

Homem é condenado a 25 anos de prisão por matar vítima após discussão de trânsito em Camaçari

Réu também foi condenado por tentativa de homicídio contra a segunda vítima; crime aconteceu em 2014, após um quase atropelamento

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 11:33

Justiça Crédito: Shutterstock

Um homem foi condenado a 25 anos e 9 meses de prisão pelo homicídio de uma pessoa e pela tentativa de assassinato de outra após uma discussão de trânsito em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Elísio Mesquita da Cruz Neto deverá cumprir a pena em regime inicial fechado. A sentença foi proferida pelo Tribunal do Júri da cidade.

O crime aconteceu em novembro de 2014, na Rua Nova Triângulo. Segundo o processo, a discussão começou depois que Elísio quase atropelou E.S.H. com um veículo ao estacionar. J.S.C., que acompanhava a vítima, sugeriu que os dois deixassem o local. Nesse momento, o réu atacou ambos com golpes de faca. J.S.C. conseguiu fugir e foi socorrido. E.S.H., porém, morreu no local.

Pena soma homicídio e tentativa

Durante o julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu a autoria, a materialidade e a intenção de matar nos dois casos. A pena foi dividida em 14 anos e 9 meses de reclusão pelo homicídio e 11 anos pela tentativa de homicídio, totalizando 25 anos e 9 meses. Na sentença, o juízo destacou a desproporção entre o motivo do conflito e a violência praticada.

“Os motivos do crime são desfavoráveis. O entrevero deflagrado por discussão no trânsito (quase atropelamento com veículo automotor ao estacionar) revela extrema desproporcionalidade motivacional”, registra um trecho da decisão. O julgamento integra o programa TJBA Mais Júri, iniciativa do Tribunal de Justiça da Bahia que busca ampliar o número de sessões do Tribunal do Júri no estado e acelerar a análise de processos relacionados a crimes dolosos contra a vida.