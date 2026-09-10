JUSTIÇA

Homem é condenado a 30 anos por matar manicure após não aceitar fim do relacionamento na Bahia

Kelly Oliveira Silva, de 36 anos, desapareceu após sair para encontrar o ex-companheiro

Wendel de Novais

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 10:05

Luiz Henrique foi condenado pela morte de Kelly Crédito: Reprodução

Luiz Henrique Cerqueira de Oliveira foi condenado a 30 anos de prisão, em regime fechado, pela morte da ex-companheira Kelly Oliveira Silva, de 36 anos, em Feira de Santana, no interior da Bahia. O julgamento terminou já na noite desta quarta-feira (9), após cerca de dez horas e meia de sessão no Tribunal do Júri.

Kelly foi assassinada na noite de 1º de outubro de 2024, segundo a sentença. Conforme a decisão judicial, Luiz Henrique matou a mulher por asfixia, além de submetê-la a tortura e desferir diversos golpes com uma arma branca. A motivação apontada foi a inconformidade do réu com o fim do relacionamento.

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Dois dias depois do crime, Kelly foi localizada sem vida dentro da casa do ex-companheiro, no bairro Caseb. Ela havia desaparecido no dia 1º, quando saiu para se encontrar com Luiz Henrique. Antes de deixar o local onde estava, a manicure enviou mensagens a uma prima contando que o ex-namorado havia marcado o encontro para conversar e tentar reatar a relação.

Kelly e Luiz Henrique ficaram juntos por aproximadamente quatro anos, mas estavam separados havia cerca de três meses.. Depois da morte, o homem deixou Feira e só foi localizado após se apresentar à polícia, em 14 de outubro de 2024, acompanhado de um advogado. Na ocasião, afirmou ao delegado que havia usado drogas no dia do encontro com Kelly e alegou não se lembrar do que ocorreu.