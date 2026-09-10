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Homem é condenado a 30 anos por matar manicure após não aceitar fim do relacionamento na Bahia

Kelly Oliveira Silva, de 36 anos, desapareceu após sair para encontrar o ex-companheiro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 10:05

Luiz Henrique foi condenado pela morte de Kelly
Luiz Henrique foi condenado pela morte de Kelly Crédito: Reprodução

Luiz Henrique Cerqueira de Oliveira foi condenado a 30 anos de prisão, em regime fechado, pela morte da ex-companheira Kelly Oliveira Silva, de 36 anos, em Feira de Santana, no interior da Bahia. O julgamento terminou já na noite desta quarta-feira (9), após cerca de dez horas e meia de sessão no Tribunal do Júri.

Kelly foi assassinada na noite de 1º de outubro de 2024, segundo a sentença. Conforme a decisão judicial, Luiz Henrique matou a mulher por asfixia, além de submetê-la a tortura e desferir diversos golpes com uma arma branca. A motivação apontada foi a inconformidade do réu com o fim do relacionamento.

Veja onde denunciar casos de violência contra a mulher

Casa da Mulher Brasileira de Salvador  por Divulgação/SECOM
Deam por Divulgação
Disque Denúncia da SSP atuará 24h durante o Carnaval 2024 por Poliana Lima
Núcleo Especializado de Defesa das Mulheres (NUDEM) por Dedeco Macêdo/ DPE-BA
Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) por Divulgação/Polícia Civil da Bahia
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Casa da Mulher Brasileira de Salvador  por Divulgação/SECOM

Dois dias depois do crime, Kelly foi localizada sem vida dentro da casa do ex-companheiro, no bairro Caseb. Ela havia desaparecido no dia 1º, quando saiu para se encontrar com Luiz Henrique. Antes de deixar o local onde estava, a manicure enviou mensagens a uma prima contando que o ex-namorado havia marcado o encontro para conversar e tentar reatar a relação.

Kelly e Luiz Henrique ficaram juntos por aproximadamente quatro anos, mas estavam separados havia cerca de três meses.. Depois da morte, o homem deixou Feira e só foi localizado após se apresentar à polícia, em 14 de outubro de 2024, acompanhado de um advogado. Na ocasião, afirmou ao delegado que havia usado drogas no dia do encontro com Kelly e alegou não se lembrar do que ocorreu.

Quatro testemunhas foram ouvidas durante a manhã e, em seguida, Luiz Henrique foi interrogado. Na parte da tarde, defesa e acusação apresentaram suas argumentações, seguidas pelas etapas de réplica e tréplica. A votação dos jurados ocorreu no início da noite e terminou com a condenação do réu. Kelly era mãe de quatro filhos e trabalhava como manicure.

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Tags:

Feminicídio

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