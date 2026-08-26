FEMINICÍDIO

Homem é condenado a 37 anos de prisão por matar companheira a tiros na presença dos filhos na Bahia

Irailton Dama Santos matou a companheira por não aceitar o fim do relacionamento

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 22:24

Neide Santos de Santana foi morta em abril de 2025 Crédito: Reprodução

Um homem foi condenado a 37 anos e seis meses de prisão por matar a tiros a companheira, Neide Santos de Santana. O caso, ocorrido em Riachão do Jacuípe, no nordeste da Bahia, foi julgado nesta terça-feira (25).

O júri considerou que Irailton Dama Santos matou a companheira por não aceitar o fim do relacionamento e pela intenção da vítima de procurar apoio policial para garantir medidas protetivas.

Segundo a denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA), o casal ficou junto por 12 anos e teve dois filhos, de 14 e 8 anos à época do crime. Além deles, Neide tinha uma terceira filha, de 21 anos.

Relatos colhidos durante as investigações indicam que o casal vivia um relacionamento conturbado e que Neide sofria agressões psicológicas e físicas. Ela já havia denunciado Irailton por ameaça de morte.

No dia 20 de abril do ano passado, Irailton chegou à casa da vítima sob efeito de bebida alcoólica e discutiu com ela. Neide pediu que ele fosse embora e afirmou que iria à delegacia denunciá-lo. O homem deixou a residência e retornou ao local com uma arma de fogo, que foi utilizada para atingir a vítima. Após o crime, o homem chegou a atentar contra a própria vida.

Na sessão de julgamento, a acusação foi sustentada pelo promotor de Justiça Luciano Medeiros Alves da Silva. Os jurados reconheceram a materialidade e a autoria do crime, além da qualificadora do feminicídio e da causa de aumento de pena pelo fato de o crime ter sido praticado na presença dos filhos da vítima.