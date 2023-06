Homem é condenado a mais de 28 anos de prisão por feminicídio em Salvador

Um homem foi condenado, na quarta-feira (31º), a 28 anos de prisão por ter cometido feminicídio em 2019, em Salvador.



Conforme a denúncia, no dia 27 de dezembro de 2019, Ubirajara de Santana Júnior asfixiou e desferiu chutes na cabeça da sua companheira, no interior da casa da vítima, no bairro do Uruguai.



O crime foi qualificado por motivo torpe, por asfixia, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e pela condição do sexo feminino, tendo sido cometido na presença das filhas do casal, ambas menores de idade.