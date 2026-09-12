VIOLÊNCIA

Homem é encontrado morto dentro de oficina no interior da Bahia

Corpo foi encontrado no bairro São Jorge, de Senhor do Bonfim

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 19:36

Vítima é Adilson Nunes da Silva, de 53 anos Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um homem foi encontrado morto neste sábado (12), na cidade de Senhor do Bonfim, no norte da Bahia. O corpo foi localizado dentro de uma oficina, no bairro São Jorge. Até o momento, ninguém foi preso.

A vítima foi identificada como Adilson Nunes da Silva, de 53 anos. Segundo relatos colhidos pela Polícia Civil, a vítima estava no interior de um estabelecimento comercial quando homens armados, que estavam em um veículo, atiraram contra ela.