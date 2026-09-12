Homem é encontrado morto dentro de oficina no interior da Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 12 de setembro de 2026 às 19:36
Um homem foi encontrado morto neste sábado (12), na cidade de Senhor do Bonfim, no norte da Bahia. O corpo foi localizado dentro de uma oficina, no bairro São Jorge. Até o momento, ninguém foi preso.
A vítima foi identificada como Adilson Nunes da Silva, de 53 anos. Segundo relatos colhidos pela Polícia Civil, a vítima estava no interior de um estabelecimento comercial quando homens armados, que estavam em um veículo, atiraram contra ela.
Guias para perícia e remoção foram expedidas. As investigações estão em andamento pela 1ª Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim para identificar a autoria e a motivação do crime.