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Homem é encontrado morto em açude com pedras amarradas ao corpo na Bahia

Vítima estava desaparecida desde quinta-feira (13)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 20:39

Vítima é David da Silva Lima
Vítima é David da Silva Lima Crédito: Reprodução

Um jovem de 23 anos foi encontrado morto na cidade de Castro Alves, no Recôncavo baiano. O corpo foi localizado no último sábado (15), mas a vítima estava desaparecida desde a quinta-feira (13). Ninguém foi preso até o momento.

De acordo com informações registradas pela Polícia Civil, o corpo de David da Silva Lima foi encontrado em um açude, na região do Sítio do Meio.

No local, uma equipe da 27ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) manteve contato com familiares da vítima. Eles entraram no tanque e encontraram o corpo.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo. Segundo a Polícia Civil, a vítima apresentava lesões corporais e estava com o corpo amarrado a pedras.

O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Santo Antônio de Jesus, que apura a autoria e a motivação do crime.

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