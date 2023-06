Homem é morto a tiros em Lauro de Freitas

A Polícia Civil investiga a morte de um homem assassinado a tiros na manhã desta quinta-feira (1º) em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.



O crime aconteceu por volta das 9h, na Rua Praia da Paciência, em Vilas do Atlântico. Segundo a Polícia Militar, equipes da da 52ª CIPM foram acionadas pelo Cicom por volta das 9h para averiguar uma denúncia de um homem baleado.



No local, a PM constatou o fato, isolaram a área e acionaram o DPT para a remoção do corpo e realização de perícia.