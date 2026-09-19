VIOLÊNCIA

Homem é morto a tiros quando estava com as duas filhas pequenas dentro de carro em posto de combustíveis na Bahia

Edésio Jesus dos Santos, de 41 anos, foi atingido por pelo menos oito disparos; imagens mostram suspeitos chegando de moto e fugindo após o crime

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 12:52

Homem é morto a tiros quando estava com as duas filhas pequenas dentro de carro em posto de combustíveis na Bahia Crédito: Reprodução

Um homem de 41 anos foi morto a tiros dentro enquanto aguardava para calibrar os pneus do veículo em um posto de combustíveis em Brumado, no sudoeste da Bahia, na tarde dessa sexta-feira (18). A vítima foi identificada como Edésio Jesus dos Santos. O crime aconteceu por volta das 17h40, em uma área de grande movimentação no bairro São Félix.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes do 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Brumado) foram acionadas após uma ocorrência de localização de cadáver. Edésio foi encontrado dentro de um veículo, sem sinais vitais e com lesões compatíveis com disparos de arma de fogo. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado e realizou a perícia no local.

Filhas estavam no carro durante os disparos

Imagens de câmeras de segurança do posto registraram o momento em que dois homens em uma motocicleta entram no estabelecimento e se aproximam do carro onde Edésio estava. Na sequência, os suspeitos efetuam os disparos e deixam o local. Pelo áudio das imagens captadas pelas câmeras dá para ouvir, pelo menos, oito disparos.

Logo após os primeiros disparos, uma das filhas de Edésio sai do veículo. Em seguida, ela retorna para retirar a irmã mais nova, que estava no banco traseiro. As duas voltam para perto do carro após o ataque. Em uma das cenas registradas pelas câmeras, um frentista retira as crianças do local, impedindo que elas permanecessem próximas ao veículo onde o pai havia sido morto.

Vítima não tinha passagem pela polícia

Até o momento, não há informação de que Edésio tivesse passagem pela polícia ou fosse investigado por algum crime. Também não foi identificada, até agora, uma possível justificativa para o assassinato. O posto onde ocorreu o homicídio fica em uma região de intenso movimento e funciona como ponto de ligação entre o centro de Brumado e o bairro. O crime aconteceu em um horário de grande circulação de pessoas.

Polícia busca identificar suspeitos