VIOLÊNCIA

Homem é morto e criança baleada durante ataque a tiros em barbearia na Região Metropolitana de Salvador

Ataque ocorreu dentro de uma barbearia em Catu de Abrantes; criança está internada no Hospital Geral Menandro de Faria. F

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 16:12

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem morreu e uma criança ficou ferida após um ataque a tiros em uma barbearia na Rua Sucupió, na localidade de Catu de Abrantes, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na tarde de terça-feira (24). A criança foi socorrida para o Hospital Geral Menandro de Faria, onde permanece internada.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 59ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Abrantes) receberam uma denúncia de disparos de arma de fogo na região. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o corpo de um homem baleado. A vítima não resistiu aos ferimentos.

Os policiais foram informados de que uma criança também havia sido atingida e socorrida por populares para uma unidade hospitalar. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e remover o corpo. Rondas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito havia sido localizado até a divulgação da nota.

A 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari investiga o caso como homicídio e tentativa de homicídio. Segundo a Polícia Civil, o homem ainda não foi formalmente identificado. Guias periciais e de remoção foram expedidas, e diligências são realizadas para esclarecer a autoria e a motivação dos crimes.