CRIME

Homem é preso após aceitar R$ 2,5 mil para roubar promotor de Justiça de Bahia

Veículo e celular da vítima foram recuperados e devolvidos ao proprietário

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 22:31

Homem é preso após aceitar R$ 2,5 mil para roubar promotor de Justiça de Bahia Crédito: Reprodução

Um homem de 36 anos foi preso na tarde desta terça-feira (29), em Itabuna, no sul da Bahia, suspeito de envolvimento no roubo de um promotor de Justiça. O crime ocorreu na noite anterior, quando o veículo e o celular da vítima foram levados por uma dupla. Os bens foram recuperados e devolvidos ao proprietário.

De acordo com as apurações, a vítima foi abordada por dois homens que estavam em uma motocicleta. Um deles portava uma arma de fogo. Após anunciarem o assalto, um dos suspeitos assumiu a direção do carro e fugiu.

Logo após o crime, equipes do 15º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Itabuna) localizaram o veículo abandonado em um campo de futebol, no bairro Daniel Gomes, e o encaminharam ao Complexo Policial.

Um dos suspeitos foi localizado posteriormente com uma motocicleta, no bairro de Fátima. Durante a abordagem e uma varredura realizada nas imediações da Avenida Kennedy, os policiais encontraram um celular escondido atrás de um poste e envolvido em papel.

O homem confessou ter escondido o aparelho no local e afirmou que pretendia trocá-lo posteriormente com um conhecido. O celular foi apreendido e identificado como pertencente à vítima.

O investigado também indicou aos policiais onde havia escondido a arma utilizada no crime. Após análise preliminar, foi constatado que se tratava de um simulacro de pistola.

Encaminhado à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Itabuna (DRFR/Itabuna), o suspeito relatou ter recebido uma proposta de R$ 2,5 mil para participar do assalto. Segundo ele, sua função seria abordar a vítima portando o simulacro.