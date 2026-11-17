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Wendel de Novais
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 08:36
Um homem de 30 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (16), no bairro Francisqueto, em Itabela, no extremo sul da Bahia, suspeito de agredir e ameaçar de morte a companheira, além de descumprir uma medida protetiva de urgência. A prisão foi realizada por investigadores da Delegacia Territorial do município. O suspeito foi autuado por lesão corporal no contexto de violência doméstica, ameaça e descumprimento de medida protetiva, com base na Lei Maria da Penha.
A vítima, de 27 anos, manteve um relacionamento de aproximadamente quatro anos com o homem, com quem tem uma filha de dois anos. Ela já contava com uma medida protetiva concedida pela Justiça, que determinava o afastamento do suspeito da residência e proibia qualquer aproximação ou contato. Mesmo com as restrições judiciais, ele teria permanecido no imóvel e continuado a praticar violência contra a ex-companheira.
Veja onde denunciar casos de violência contra a mulher
De acordo com o relato da mulher à polícia, as agressões mais recentes aconteceram por volta da 1h do último sábado (14), enquanto ela dormia. O homem teria desferido socos e tapas contra a vítima e tomado seu celular à força para verificar as conversas. Durante o episódio, ele também mostrou uma fotografia de uma arma de fogo e afirmou que iria matá-la.
No dia seguinte, a mulher tentou buscar ajuda de um vizinho, mas teria sido colocada à força no veículo do suspeito. Durante o trajeto por ruas da cidade, o homem voltou a ameaçá-la de morte e também intimidou o vizinho. Já nesta segunda-feira, ele procurou a vítima no local de trabalho da irmã dela e enviou mensagens a familiares para tentar descobrir seu paradeiro, em novas violações das determinações judiciais.
Após tomar conhecimento das denúncias, uma equipe da Polícia Civil foi até o endereço indicado e localizou o homem, que foi conduzido à Delegacia Territorial de Itabela. No local, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante pelos crimes de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência. A vítima também foi encaminhada para realização de exame pericial.