CRIME

Homem é preso após agredir companheira e ameaçá-la de morte na Bahia

Caso foi registrado na segunda-feira (16)

Wendel de Novais

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 08:36

Suspeito foi preso em flagrante em Itabela Crédito: Reprodução

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (16), no bairro Francisqueto, em Itabela, no extremo sul da Bahia, suspeito de agredir e ameaçar de morte a companheira, além de descumprir uma medida protetiva de urgência. A prisão foi realizada por investigadores da Delegacia Territorial do município. O suspeito foi autuado por lesão corporal no contexto de violência doméstica, ameaça e descumprimento de medida protetiva, com base na Lei Maria da Penha.

A vítima, de 27 anos, manteve um relacionamento de aproximadamente quatro anos com o homem, com quem tem uma filha de dois anos. Ela já contava com uma medida protetiva concedida pela Justiça, que determinava o afastamento do suspeito da residência e proibia qualquer aproximação ou contato. Mesmo com as restrições judiciais, ele teria permanecido no imóvel e continuado a praticar violência contra a ex-companheira.

Veja onde denunciar casos de violência contra a mulher 1 de 5

De acordo com o relato da mulher à polícia, as agressões mais recentes aconteceram por volta da 1h do último sábado (14), enquanto ela dormia. O homem teria desferido socos e tapas contra a vítima e tomado seu celular à força para verificar as conversas. Durante o episódio, ele também mostrou uma fotografia de uma arma de fogo e afirmou que iria matá-la.

No dia seguinte, a mulher tentou buscar ajuda de um vizinho, mas teria sido colocada à força no veículo do suspeito. Durante o trajeto por ruas da cidade, o homem voltou a ameaçá-la de morte e também intimidou o vizinho. Já nesta segunda-feira, ele procurou a vítima no local de trabalho da irmã dela e enviou mensagens a familiares para tentar descobrir seu paradeiro, em novas violações das determinações judiciais.