VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso após ameaçar mulher e dizer que iria matá-la na frente da filha em Porto Seguro

Suspeito descumpriu medida protetiva e enviou áudio com ameaça de morte enquanto a ex-companheira registrava ocorrência na delegacia

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 20:33

Homem é preso após ameaçar mulher e dizer que iria matá-la na frente da filha em Porto Seguro Crédito: Reprodução

Um homem, de 32 anos, foi preso em flagrante após ameaçar de morte a ex-companheira em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o suspeito afirmou que iria matá-la e fez referência à filha do casal durante as ameaças. A prisão ocorreu na segunda-feira (5).

De acordo com o relato da vítima, o ex-companheiro foi até a residência dela na manhã de segunda, mesmo com uma medida protetiva de urgência em vigor. O homem estaria sob efeito de álcool e teria afirmado que foi ao imóvel para verificar se havia outro homem no local.

Ainda segundo a mulher, o suspeito passou a xingá-la e ameaçá-la de morte, além de se recusar a deixar a residência. Ele agrediu a vítima com puxões de cabelo.

Após o episódio, a mulher procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Porto Seguro. Enquanto registrava a ocorrência, recebeu um áudio enviado pelo ex-companheiro com uma nova ameaça.

Na mensagem, conforme a Polícia Civil, o suspeito afirmou que a mulher não deveria deixar a filha do casal em casa porque, quando retornasse ao imóvel, seria "para executar". Ele também teria afirmado que iria matá-la.

Investigadores da Deam realizaram buscas e localizaram o homem. Ele foi preso e conduzido à unidade policial, onde foi preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência.